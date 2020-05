Pac-Man fête ses 40 ans

Le célèbre personnage Pac-Man, un personnage jaune qui, vu de profil, ressemble à un diagramme circulaire, fête ses 40 ans ! Le jeu original, créé par le japonais Toru Iwatani, a en effet fait ses débuts le 22 mai 1980 à Shibuya, quartier branché de Tokyo. Son but est simple : à l’intérieur d’un labyrinthe, il s'agit de lui faire manger toutes les pac-gommes qui s’y trouvent en évitant d’être touché par des fantômes.

Le jeu s'appelait à l'origine Puckman, dérivé du mot "Puck" qui désigne le palet du hockey sur glace en anglais. Mais lors de son arrivé aux Etats-Unis, les gérants de salles d'arcade ont craint que des plaisantins grattent les bornes d'arcade pour transformer le P en F et lui donner le nom de Fuckman... Il a donc été décidé de le rebaptiser Pac-man, nom tirée de l'onomatopée japonais paku paku, qui signale l'action de gober.

Lorsque Pac-Man est sorti, les jeux vidéo d'arcade les plus populaires étaient les jeux de tir, en particulier les Space Invaders et Asteroids. Le créateur du jeu, Toru Iwatani, a eu l'idée d'adresser son jeu aux femmes et aux couples. C'est pour cela que l'idée de la toute première machine du jeu a été installée dans un cinéma de l'arrondissement tokyoïte branché de Shibuya, plutôt que dans une salle d'arcades. Toru Iwatani a expliqué avoir eu l'idée de la forme de Pac-Man en prenant une petite part de pizza, et en se rendant compte que le reste du plat ressemblait à une tête avec une large bouche ouverte. Quant à son idée de pouvoir faire passer Pac-Man de chassé à chasseur, lorsqu'il gobe une pillule, elle est venue du personnage de comics américain et de dessin animé Popeye, le marin dont les forces se démultiplient dès qu'il ingurgite une boîte d'épinards.

Le jeu est désormais l'un des jeux vidéo avec les plus grosses recettes de tous les temps : la franchise a généré plus de 14 milliards de dollars de recette (chiffre de 2016).