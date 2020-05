Le chanteur guinéen Mory Kanté est mort à l'âge de 70 ans

Après Manu Dibango, Tony Allen et Idir, la musique africaine perd une nouvelle légende en cette année 2020. Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté, mondialement connu pour son tube "Yéké yéké" dans les années 1980, est décédé ce vendredi 22 mai. Il était âgé de 70 ans. Mory Kanté était hospitalisé à Conakry. Cette triste nouvelle a été communiquée par son fils Balla Kanté à un correspondant de l'AFP.

Selon son fils, "il souffrait de maladies chroniques et voyageait souvent en France pour des soins, mais avec le coronavirus ce n'était plus possible. On a vu son état se dégrader rapidement, mais j'étais surpris quand même car il avait déjà traversé des moments bien pires".

Mory Kanté avait été surnommé le "griot électrique". Lors de sa carrière et par son talent, il a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde.

Mory Kanté a été repéré à 21 ans par le saxophoniste Tidani Koné. Il a ensuite été intégré au Rail Band de Bamako, un orchestre mené par Salif Keïta. Il en prend la tête au départ de l'artiste malien quelques années plus tard. Mory Kanté a ensuite connu un succès planétaire avec sa chanson Yéké Yéké en 1987. Mory Kanté a été l’un des grands ambassadeurs de la culture mandingue et des musiques de l’Afrique de l’Ouest. Il avait sorti un livre-disque inspiré de sa propre histoire intitulé "Cocorico ! Balade du griot", avec l’acteur français Reda Kateb. Son dernier album, La Guinéenne, était sorti en 2012.

Le président Guinéen Alpha Condé lui a d’ailleurs rendu hommage sur Twitter à Mory Kanté, suite à l'annonce de sa disparition :

"La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées... Merci l'artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté".