Chine : des parents retrouvent enfin leur fils, enlevé dans un hôtel il y a 32 ans

De magnifiques retrouvailles viennent d’être célébrées en Chine. Un couple, Mao Zhenjing et Li Jingzhi, viennent de retrouver leur fils. Leur garçon avait été enlevé dans un hôtel il y a 32 ans, selon des informations de la BBC. Mao Yin a été rapté à l'âge de deux ans, alors que son père s'était arrêté pour lui apporter de l'eau sur le chemin du retour de la crèche dans la ville de Xian, au sein de la province du Shaanxi, le 17 octobre 1988. Ses parents l'ont cherché inlassablement dans tout le pays pendant toutes ces années. Sa mère a notamment distribué plus de 100.000 avis de recherche et affiches. Sa mère a même décidé de quitter son emploi pour pouvoir continuer les recherches. En 2007, Mme Li a commencé à faire du bénévolat avec une association appelée "Baby Come Back Home", afin d’aider d'autres parents à rechercher leurs enfants disparus. Selon les médias chinois, elle a aidé à réunir 29 enfants avec leurs familles, alors que son propre fils était toujours porté disparu. Elle a l'intention de continuer à travailler avec le groupe.

D’après des précisions de la BBC, la famille a été réunie, pour la toute première fois depuis l'enlèvement il y a 32 ans, ce lundi à l’occasion d'une conférence de presse, organisée en partenariat avec les autorités locales et la police. Mao Yin, leur fils, est maintenant âgé de 34 ans. Il souhaite dorénavant passer du temps avec ses parents.

"Je voudrais remercier les dizaines de milliers de personnes qui nous ont aidés", a déclaré Li Jingzhi, la mère du garçon.

Selon les médias, la police a reçu une information au sujet d'un homme de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine - à environ 1000 km de Xian, qui avait adopté un bébé bien des années plus tôt.

La police a ainsi pu remonter cette piste et retrouver l’enfant adopté, un homme âgé maintenant de 34 ans. Un test ADN a été effectué pour voir s'il était apparenté à Mao Zhenjing et Li Jingzhi. Le test s’est avéré positif. Il s’agit bel et bien de leur fils, enlevé il y a 32 ans.

Mao Yin - qui avait été renommé Gu Ningning - dirige maintenant une entreprise de décoration intérieure.

Selon des informations de la BBC et d’après les précisions de la police, il avait été vendu à un couple sans enfants pour 6.000 yuans (690 £, 840 $ en équivalence moderne) juste après son enlèvement.

Mme Li a appris la merveilleuse nouvelle que son fils avait enfin été retrouvé vivant et identifié, le 10 mai dernier, jour de la Fête des mères en Chine.

L'enquête sur les circonstances de la disparition de 1988 est toujours en cours. Les autorités n'ont pas divulgué d'informations sur le couple qui a élevé Mao Yin non plus. L'enlèvement et le trafic de bébés sont un problème récurrent en Chine depuis des décennies.

En 2009, le ministère chinois de la Sécurité publique a mis en place une base de données ADN qui a depuis permis de retrouver plus de 6.000 enfants disparus. Depuis mai 2016, le ministère chinois de la Sécurité publique a lancé un système appelé "Réunion", qui, en juin 2019, avait permis à plus de 4.000 enfants de retrouver leur famille, selon des chiffres dévoilés par la BBC.