Greta Thunberg prédit la fin du monde dans le dernier clip du groupe Pearl Jam

Après avoir été au cœur d’une polémique, à ses dépens, en étant invitée lors d'une émission sur CNN, Greta Thunberg a récemment participé à un projet original et musical. La Suédoise de 17 ans, figure de proue de la lutte contre le réchauffement climatique, vient de tenter de faire passer son message par le biais de la musique.

Pour son dernier clip, intitulé "Retrograde", le groupe Pearl Jam a fait appel à la jeune activiste. Greta Thunberg incarne une voyante qui prédit un avenir très sombre pour la planète.

Dans cette vidéo, un homme entre dans un cabinet de voyance et découvre peu à peu l'avenir de la planète dans une boule de cristal : la fonte des glaces, des glissements de terrains, les villes de Paris et New York sont submergées par les flots, les kangourous et les ours blancs sont menacés. Le visage de la voyante se dévoile peu à peu et Greta Thunberg apparaît alors.

La voyante, incarnée par Greta Thunberg, et l'homme se regardent une dernière fois avant le plan final à l'extérieur du cabinet, où un panneau lumineux indique le message suivant : "It's gonna take much more than ordinary love to lift this up..." ("Il va falloir bien plus que du simple amour pour arranger ça").