L'acteur Michel Piccoli est mort à l'âge de 94 ans

L’un des grands noms du cinéma français vient de nous quitter. Michel Piccoli est mort à 94 ans. Cette triste nouvelle a été communiquée par sa famille ce lundi 18 mai.

"Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d’un accident cérébral", selon le communiqué de la famille transmis par Gilles Jacob, ami de l’acteur et ancien président du Festival de Cannes.

Acteur, réalisateur, producteur, metteur en scène, il a rencontré le succès sur le tard, à partir de 1963, avec Le Mépris de Jean-Luc Godard, au côté de Brigitte Bardot, ainsi que dans les films de Claude Sautet. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2014. Il est apparu dans plus de 220 films et téléfilms.

Né à Paris d'un père violoniste et d'une mère pianiste, fille de famille fortunée, Michel Piccoli a débuté au cours Simon. Il décroche son premier rôle au cinéma en 1945 dans Sortilège de Christian-Jaque. Il n’a alors que 20 ans.

Passionné de théâtre, Michel Piccoli a notamment intégré les compagnies Renaud-Barrault et Grenier-Hussenot.

Il tourne en 1956 La Mort en ce jardin son premier film avec Luis Buñuel, qui le dirigera cinq autre fois, dans Journal d'une femme de chambre (1963), Belle de jour (1966), La Voie lactée (1969), Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) et Le Fantôme de la liberté (1974).

Remarqué dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville en 1962, Michel Piccoli obtient la reconnaissance du grand public et des critiques l'année suivante, grâce au Mépris de Jean-Luc Godard, où il donne la réplique à Brigitte Bardot.

Michel Piccoli a joué dans des longs-métrages avec les plus grandes actrices de sa génération : Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve ou bien encore Romy Schneider.

Les années 1960-70 sont un véritable tournant dans la carrière de Michel Piccoli. Le cinéaste Claude Sautet fait ainsi appel à lui pour de nombreuses œuvres majeures : Les Choses de la vie (1970), Max et les ferrailleurs, César et Rosalie (1972), Vincent, François, Paul… et les autres (1974) et Mado (1978), à chaque fois au côté de Romy Schneider.

La carrière de Michel Piccoli a connu un tournant plus sulfureux lors de sa participation au tournage de l’œuvre de Marco Ferreri, La Grande Bouffe. Le film provoqua un scandale au Festival de Cannes en 1973.

Michel Piccoli a également tourné pour Claude Chabrol, Louis Malle ou bien encore Jacques Doillon.

Quatre fois nommé aux César notamment pour "La belle Noiseuse" de Jacques Rivette en 1992, il n’a malheureusement jamais été récompensé par l’Académie.