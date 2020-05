Les fidèles de Châlons-en-Champagne ont pu assister à une messe depuis leurs voitures comme dans un "drive-in"

A Châlons-en-Champagne, la messe a pu redémarrer pour le plus grand bonheur des fidèles mais… en voiture ! Ce dimanche 17 mai, 500 fidèles, dans près de deux cents véhicules se sont garés sur le parking du hall des expositions afin d’assister à une messe en plein air, célébrée par l’évêque local.

Mgr Touvet, évêque de Châlons, à l’origine de l’initiative, s’est exprimé sur cette cérémonie :

"Cette messe en voiture, c’est plus qu’un dépannage. C’est une vraie messe. C’est une victoire de la vie".

Il s’agit d’une première en France, selon lui.

Après deux mois de confinement, les fidèles ont donc pu assister à une messe grâce à ce procédé.

A l’intérieur de l’habitacle, l’autoradio pouvait être branché sur RCF Coeur de Champagne, la radio diocésaine qui retransmet la messe en direct, afin d’éviter aux personnes de sortir des voitures.

Au bas de l’estrade improvisée où la croix et une statue de la Vierge trônaient en majesté, une dizaine de prêtres et de diacres étaient disposés en arc de cercle, leurs sièges étaient bien distants les uns des autres.

Si les fidèles souhaitaient communier, ils pouvaient allumer leurs feux de détresse.

Cette cérémonie singulière et atypique a donc permis aux habitants de la région de bénéficier d’une messe en cette période de levée progressive du confinement.

Le diocèse de Châlons-en-Champagne a été contraint de respecter de nombreuses règles pour être en conformité avec la préfecture. Pas plus de quatre personnes n’étaient autorisées par voiture venue d’un rayon de cent kilomètres autour de Châlons-en-Champagne, les masques et le gel étaient obligatoires, le covoiturage interdit. Il n’était pas possible de sortir des voitures également.

Crédit photo : FRANCOIS NASCIMBENI / AFP