Dany Boon et Laurence Arné préparent un film sur la vie dans un immeuble en plein confinement

Le monde du cinéma s’est brutalement arrêté avec le confinement et face à la crise sanitaire du coronavirus. Les salles de cinéma ont été fermées et les tournages soudainement interrompus. Ce fut le cas pour Dany Boon, pour son film "Le Palmier", stoppé net par la pandémie de Covid-19 et pour des questions d’assurance. Dany Boon a néanmoins travaillé sur le développement d’un nouveau projet de long-métrage durant cette phase du confinement. L’acteur et réalisateur a dévoilé son envie de tourner un nouveau long-métrage.

Dany Boon a révélé au micro de RTL qu’il réalisera prochainement avec sa compagne, l’actrice et humoriste Laurence Arné, un nouveau film. Ce long-métrage se focalisera sur la vie au sein d’un immeuble dont les habitants sont confinés.

"Nous sommes en train d'écrire une histoire qui raconte la vie d'un immeuble confiné en fait. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu'aux chambres de bonnes".

Dany Boon a précisé que le tournage devrait avoir lieu "d'ici la fin de l'année".

Dany Boon, qui a vécu le confinement en famille, s’est également confié sur son angoisse du retour à la vie normale face à la menace du coronavirus.

"Un déconfinement pour un hypocondriaque, ça n'existe pas. Ce qui est marrant c'est que je suis hypocondriaque mais quand je voyais l'angoisse de mes enfants, je me disais je n'ai pas le droit de l'être parce qu'il faut que je les rassure. Très étonnamment, j'ai été moins paniqué, moins flippé, que j'aurais pu penser l'être!".