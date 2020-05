Jeff Bezos pourrait devenir le premier trillionaire de l’histoire en 2026

Selon une étude menée par Comparisun, une plate-forme de comparaison américaine dédiée aux entreprises, Jeff Bezos pourrait être le premier trillionaire de l’histoire dans un avenir proche. Selon les projections de cette étude et d'après des informations de CNews, la fortune du PDG d’Amazon pourrait atteindre la somme de 1.000 milliards de dollars en 2026. La fortune de Jeff Bezos a augmenté de 34 % en moyenne annuelle sur les cinq dernières années. Le PDG d'Amazon détient notamment 11 % des actions du géant américain du e-commerce.

Jeff Bezos est à la tête d'une fortune estimée à 143 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. L'homme le plus riche du monde pourrait voir sa richesse atteindre le seuil historique et symbolique de 1.000 milliards de dollars à l'âge de 62 ans.

Pour arriver à ce résultat, Comparisun a calculé la croissance moyenne annuelle de la fortune des 25 personnes les plus riches du monde sur les cinq dernières années, et a appliqué ce taux pour les prochaines années à venir.

Amazon, dont le cours à la Bourse s'est envolé de 28 % depuis le début de l'année, a "profité" de la crise du coronavirus et des mesures de confinement. Le e-commerce a en effet été largement privilégié à travers la planète lors de cette phase de confinement face au Covid-19. Jeff Bezos aurait vu sa richesse progresser de plus de 20 % depuis le début de l'année (+ 25 milliards de dollars, soit davantage que le PIB du Honduras).

Selon la rédaction de Esquire, avec 1.000 milliards de dollars, Jeff Bezos pourrait ainsi avoir une fortune supérieure aux PIB cumulés de 179 pays, représentant 3,4 milliards de personnes, soit 43,7 % de l'humanité.

Mark Zuckerberg pourrait lui succéder et devenir par la suite le plus jeune trillionaire de l'histoire. D'après Comparisun, le cofondateur et PDG de Facebook, aujourd'hui troisième homme le plus riche du monde (avec une fortune de 78 milliards de dollars), pourrait accumuler 1.000 milliards de dollars en 2036, à l'âge de 51 ans.