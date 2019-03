Quand Ouest-France se paye Yann Moix

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre "Rompre", Yann Moix s'est rendu à Rennes le 12 mars. Un rendez-vous avec des Rennais qui ne s'est pas bien passé, selon Ouest-France, qui a consacré à cet événement un billet humoristique baptisé "Yann Moix et la bouteille d’eau".

"On s’est étonné que sa tête passe encore la porte"

"Dans la rue, il fulmine : 'Je demande un verre d’eau, on m’envoie à l’étage dans les toilettes boire au robinet. Comme un clébard !'", rapporte le quotidien régional. Et d'ajouter : "Sérieux ? Vous nous voyez accueillir Yann Moix, écrivain, chroniqueur et réalisateur, à l’espace Ouest-France et ne pas lui prêter de considération ? À l’étage, il y avait des bouteilles d’eau et la bibliothèque où on reçoit les personnalités. Yann Moix n’a pas attendu de le savoir. Il a disparu".

Pendant ce temps, 130 personnes l'attendent dans une salle. Le représentant de son éditeur, Grasset, qui essaye de le retrouver, tente de calmer le public en assurant que le chroniqueur de Laurent Ruquier "a fait un malaise". "Il est surmené, il va revenir", précise-t-il, d'après Ouest-France. "'Je reviens, je fais la conférence et je me casse'. Il est revenu. Reparti. Revenu. Il fulminait", poursuit le quotidien, précisant que Yann Moix "a chassé la personne chargée de l’interviewer devant le public". "Pour expliquer son retard, il a redit qu’il avait été maltraité", indique encore Ouest-France. Et de conclure : "Puis il s’est cassé, comme il dit. On s’est étonné que sa tête passe encore la porte".