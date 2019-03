Un avion fait demi-tour à cause d'un bébé oublié à l'aéroport par sa mère

Le week-end du 9 mars, en plein vol à destination de Kuala Lumpur, en Malaisie, une mère de famille s'est rendu compte avec horreur qu'elle a oublié son bébé à l'aéroport Roi-Abdelaziz, en Arabie Saoudite. Effrayée, elle a supplié les pilotes de faire demi-tour, rapporte The Guardian. Sur un enregistrement publié sur Youtube, on peut entendre l'échange entre le pilote et la tour de contrôle.

"Que Dieu soit avec nous"

"Peut-on revenir ? Ce vol demande à faire demi-tour… une passagère a oublié son bébé dans la salle d’attente, le pauvre. Que Dieu soit avec nous. Peut-on revenir ou non ?", demande le commandant de bord, précisant que la mère de l'enfant refuse de poursuivre le vol. Interloqué, le contrôleur lui demande alors de répéter, avant de donner son autorisation pour la manœuvre.

"C’est totalement nouveau pour nous !", lance le responsable de la tour de contrôle. Le bébé a été récupérer sain et sauf. Il avait été oublié par sa mère au moment de l'embarquement, dans un des terminaux de l'aéroport.