Robert Bourgi sera privé de sa Légion d'honneur pendant cinq ans

L'avocat Robert Bourgi, proche de Nicolas Sarkozy, vient d'être privé pendant cinq ans du port de sa Légion d'honneur par décret du président de la République sur proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Cette information a été révélée par la rédaction de RTL. La décision a été prise le 8 mars et publiée le 10 mars au Journal Officiel.

Le décret prive donc Robert Bourgi du "droit de porter les insignes de toute décoration française" liée à la Légion d'honneur.

Robert Bourgi avait été identifié comme étant au cœur de l'affaire des costumes de François Fillon lors de la dernière campagne présidentielle.

A la fin de l'année 2018, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris avait prononcé une interdiction d'exercer d'un an, dont six mois avec sursis contre Robert Bourgi pour "manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat" visant les "propos violemment hostiles et insultants" prononcés à l'encontre de François Fillon. Robert Bourgi a été condamné pour avoir donné "une image violente, vulgaire et cynique, de nature à nuire à l'image de la profession".

Robert Bourgi s'était exprimé en 2018 dans deux documentaires sur France 5 et BFMTV sur le cadeau empoisonné (des costumes d'une valeur de 13.000 euros) qu'il avait fait à François Fillon. Robert Bourgi dévoilait comment il avait "préparé (son) coup" :

"Nicolas Sarkozy me dit "Ça va Robert? Je te trouve bizarre ?" (...) Et j'ai eu cette phrase, j'ai dit: "Je vais le niquer. Il ne s'en remettra pas" [en parlant de François Fillon].

L'avocat aurait offert trois costumes de luxe d'une valeur de 13.000 euros à François Fillon après sa victoire à la primaire avant de faire fuiter l'information dans la presse. Ces révélations ont considérablement écorné l'image de François Fillon alors qu'il était en pleine affaire du Penelopegate, sur l'emploi présumé de son épouse en tant qu'assistant parlementaire et à La Revue des Deux Mondes.

Nicolas Sarkozy avait remis les insignes de la Légion d'honneur à Robert Bourgi en 2007.