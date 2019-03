Mark Zuckerberg souhaite révolutionner Facebook en mettant l'accent sur la vie privée et la sécurité

Facebook s'apprête à connaître une nouvelle évolution majeure. Mark Zuckerberg a promis que sa société allait connaître un virage stratégique important. Le réseau social sera plus intime et encore plus soucieux de la vie privée et de la confidentialité de ses utilisateurs.

Un système beaucoup plus unifié devrait être mis en place entre Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Ce dispositif devrait être plus simple, plus éphémère et renforçant les messageries privées.

Mark Zuckerberg a effectué cette annonce dans le cadre d'un long message, publié sur sa propre page Facebook.

"Quand je pense à l'avenir d'internet, je pense qu'une plateforme de communication centrée sur le "privé" va devenir encore plus importante que les plateformes ouvertes d'aujourd'hui".

Le patron de Facebook estime que même "si nous n'avons pas actuellement une bonne réputation quant à notre capacité de construire des services protecteurs de la vie privée […] nous pouvons évoluer pour construire les services que veulent vraiment les gens".

Ce changement majeur, qui devrait être mis en place progressivement dans les années à venir, pourrait permettre à Facebook de surmonter les nombreux scandales (Cambridge Analytica, fake news) de ces derniers mois sur la protection des données personnelles notamment.

Après avoir célébré ses 15 ans d'existence, Facebook va donc tenter de se diversifier et de regagner la confiance de ses utilisateurs avec cette annonce majeure dévoilée par Mark Zuckerberg.

Facebook compte 2,3 milliards d'utilisateurs à travers la planète. A l'avenir, le réseau social sera donc plus soucieux de la vie privée et plus intime.