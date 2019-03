Les Russes, experts de la conservation des corps de grands chefs communistes

Samedi dernier, Kim Jong Un, dirigeant suprême de la Corée du Nord, était en visite à Hanoi, capitale du Vietnam. A cette occasion il a pu déposer une gerbe de fleurs devant le mausolée de Ho Chi Minh, où de nombreux touristes affluent tous les jours. A l'intérieur du bâtiment, on peut observer le cadavre embaumé du père fondateur du pays. Un corps gardé intacte grâce aux techniques russes, héritage de la période communiste.

Des techniques également utilisées pour l'embaumement des corps du père et du grand-père de Kim Jong Un en Corée du Nord. Les trois dirigeants sont tous passés, à l'origine, entre les mains des spécialistes du "Laboratoire de Lénine" qui s'était occupé d'embaumer et exposer le corps de Vladimir Lénine en 1924.

Pour se faire, selon Alexei Yurchak, professeur d'anthropologie à l'université de Californie à Berkeley, les scientifiques soviétiques ont construit des laboratoires et amené du matériel directement sur place. En dehors de Hanoi pour Hi Chi Minh en raison des bombardements américains dans le Nord-Viêt Nam en 1969, et directement dans le mausolée à Pyongyang pour la famille Kim.

Le savoir-faire russe permet de conserver un corps très souple, une peau non tachetée et un teint très pale. Le premier embaumement nécessite plusieurs mois de travail puis une intervention tous les deux ans.

Mais après l'effondrement de l'Union Soviétique en 1990, le laboratoire gouvernemental a dû se tourner vers des clients étrangers pour faire face à des gros problèmes financiers. Les Russes se sont également mis à facturer le matériel. En réaction, le Vietnam a donc demandé à le produire directement sur place et a envoyé des chercheurs étudier en Russie. La Chine, elle, se serait occupée elle-même des embaumements de Mao Zedong à cause des tensions avec Moscou.

Si l'embaumement avait pour but, à la base, le lien entre les différents communismes dans le monde, aujourd'hui cela sert plutôt de symbole. "Au Vietnam, le corps de Ho représente une lutte anticoloniale pour l'indépendance et même un nouveau nationalisme, bien plus que pour le communisme", a déclaré Yurchak à Reuters. "En Corée du Nord, les corps des deux Kims représentent un pays organisé autour d'un seul dirigeant face à "impérialisme"."