Principe de précaution Le British Antarctic Survey a décidé de fermer sa base de Halley face à la menace d'un gigantesque iceberg Avec Atlantico Rédaction Un iceberg deux fois plus grand que la ville de New York serait sur le point de se détacher du plateau de glace Brunt, situé en Antarctique. La base Halley, une station de recherche permanente située sur la barrière de Brunt, est donc une nouvelle fois menacée. Les installations ont été temporairement fermées et le personnel a été évacué.

