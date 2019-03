Eric Zemmour est dorénavant un chroniqueur régulier de la matinale de Guillaume Durand sur Radio Classique. L'auteur de "Destin français" est toujours en poste chez RTL et participe également à l'émission Zemmour et Naulleau sur Paris Première.

Eric Zemmour est arrivé sur Radio Classique depuis le 4 janvier dans la bande d'éditorialistes d'"Esprits libres", la plage de débats de 8h40. Eric Zemmour y participe chaque jeudi matin et sur une durée d'un quart d'heure.

Maurice Szafran s'est expliqué sur ce choix de quitter Radio Classique dans le Nouveau Magazine littéraire. L'ancien PDG de l'hebdomadaire Marianne, Maurice Szafran précise vouloir se "retirer d'une radio où Zemmour est appelé à jouer un rôle majeur". Il anticipe "ses prochains et inéluctables dérapages" :

"Qu'il faille débattre avec Eric Zemmour, oui, et j'ai accepté de me prêter à l'exercice. Je ne le regrette pas et, en réalité, nous n'avons pas le choix puisqu'il exerce une incontestable influence (mortifère selon moi) sur un pan de la société française. Tout en se prétendant martyr de la "dictature" médiatique, il possède son rond de serviette sur de nombreux plateaux".

Radio Classique regrette le départ de Maurice Szafran.