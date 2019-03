Les trottinettes en libre-service s'imposent de plus en plus dans les grandes villes après les vélos en libre-service et les véhicules électriques.

Les utilisateurs des trottinettes pourraient pourtant se méfier à l'avenir. Selon des informations du JDD, des chercheurs en sécurité du cabinet Zimperium ont démontré qu'il était possible de pirater certains modèles à distance.

Cette découverte inquiétante peut être réalisée à l'aide d'un simple téléphone portable. Il est possible de faire accélérer ou d'utiliser le freinage des trottinettes à l'insu de la personne qui pilote.

Ce piratage est rendu possible suite à une faille de sécurité dans le module Bluetooth qui permet de verrouiller les trottinettes à distance. Les experts ont été en mesure de prendre un contrôle total de l'engin en exploitant ce système.

Cette faille inquiétante concerne les modèles M365 du chinois Xiaomi. Elles sont commercialisées et proposées par différents opérateurs de trottinettes en libre-service.

Un correctif devrait bientôt être mis en place afin de contourner cette faille et pour renforcer la sécurité des appareils. Les clients devront effectuer une mise à jour sur leur trottinette.