TikTok, auparavant appelé Musical.ly, est un réseau social dédié à la création et au partage de vidéos de 15 secondes. De très nombreux adolescents utilisent TikTok. Cette société a été épinglée par la justice américaine pour de graves manquements sur la question des données de ses utilisateurs.

TikTok va donc devoir payer une amende de 5,7 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir collecté illégalement des données personnelles de mineurs. Ce montant constitue la plus forte amende dans un cas de violation de la loi américaine sur la protection de la vie privée des enfants sur Internet. TikTok va devoir effacer les infos récupérées de manière illégale.

Cette information a été dévoilée par la Federal Trade Commission (FTC). TikTok a été épinglé pour n'avoir pas demandé l'autorisation parentale afin de récupérer les données personnelles des utilisateurs les plus jeunes, selon le FTC.

La compagnie a souhaité réagir et a indiqué avoir lancé une version distincte de son application aux Etats-Unis pour les plus jeunes. Des protections supplémentaires adaptées sur les contenus et sur les données personnelles ont été ajoutées.

En 2018, TikTok revendiquait 500 millions d'utilisateurs à travers la planète.

L'entreprise va accepter de payer l'amende afin d'éviter un procès. TikTok est détenu par la société chinoise ByteDance qui a depuis racheté Musical.ly.

De nombreux parents devraient donc être rassurés par les nouveaux dispositifs mis en place par TikTok.