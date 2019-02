Le réalisateur Alejandro Gonzalez Iñarritu va présider le jury du 72e Festival de Cannes

Alors que les cérémonies des Oscars et des Césars viennent de se dérouler le week-end dernier, le monde du septième art a dorénavant les yeux tournés vers la Croisette. Le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, et Thierry Frémaux, Délégué général, ont publié un communiqué afin d'annoncer leur décision sur le choix du futur président du jury.

"C’est la première fois que le jury du Festival de Cannes sera présidé par un artiste mexicain. Cannes est le lieu de tous les cinémas, et à travers la présence de l’auteur de "Babel", c’est tout le cinéma mexicain que le Festival célébrera".

Ils ont précisé qu'il était très rare que le cinéaste Alejandro Gonzalez Iñarritu accepte de participer à un jury.

Alejandro Gonzalez Iñarritu a notamment réalisé "The Revenant", "Birdman" ou "Babel".

La présidente du jury de l'an dernier, Cate Blanchett, avait décerné l’an dernier la Palme d’or à "Une affaire de famille" du Japonais Hirokazu Kore-Eda.

Le cinéaste Alejandro Gonzalez Iñarritu avait déjà triomphé à Cannes avec le grand prix de la semaine de la critique en 2000 pour son tout premier long-métrage, "Amours chiennes".

Alejandro Gonzalez Iñarritu a publié un communiqué afin d'exprimer sa joie :

"Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi. Je suis honoré et ravi d’y revenir cette année, et immensément fier de présider le jury. Le cinéma coule dans les veines de la planète et ce Festival en est le cœur".

Alejandro Gonzalez Iñarritu a débuté sa carrière au Mexique comme présentateur vedette d’une radio musicale. Il a ensuite participé à la création de publicités et de courts-métrages pour la télévision mexicaine. Sa rencontre avec le scénariste Guillermo Arriaga, avec qui il a réalisé "Amours chiennes", a bouleversé sa carrière cinématographique.

Le Festival de Cannes va se dérouler du 14 au 25 mai 2019.