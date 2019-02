Des scientifiques découvrent une baleine à bosse... dans la forêt amazonienne

Vendredi 22 février, le corps d'une baleine de onze mètres de long et six mètres de large a été découvert par des scientifiques dans la jungle, sur l'île de Marajó, au nord-est du Brésil. "Nous avons remarqué sa présence à cause des charognards qui volaient au-dessus de la carcasse", a expliqué à Daily Mail Dirlene Silva de l'agence gouvernementale Sema. Le corps de la baleine à bosse se trouvait à quelques dizaines de mètres de la plage. Selon les scientifiques, l'immense mammifère marin est mort en mer et a été projetée il y a quelques jours à l'intérieur de la forêt par des vagues violentes.

La découverte de l'animal, qui était âgé d'à peine un an, reste cependant exceptionnelle car les baleines à bosse sont censées avoir migré en Antarctique à cette époque de l'année. "Nous pensons qu'elle s'est séparée de sa mère pendant la migration", a déclaré la biologiste Renata Emin. Aucune blessure n'a été trouvée sur le corps de la baleine. Une autopsie devra définir les causes de sa mort.