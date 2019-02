Huawei va commercialiser un smartphone pliable (à 2299€)

En début de semaine Samsung avait estomaqué tout le monde avec son Galaxy Fold, son smartphone pliable, qui sera vendu à partir d'avril pour la rondelette somme de 2000 $ (environ 1800€ en conversion brute). Avec cette annonce, le fabricant coréen pensait sans doute avoir pris un peu d'avance sur ses concurrents, le smartphone pliable étend vu comme une véritable arlésienne. Mais l'avance n'aura pas duré longtemps : quatre jours plus tard, le géant chinois Huawei a dévoilé le Mate X, un smartphone à l'écran pliable plus grand, plus fin et plus performant que celui présenté par Samsung.

L'appareil est "un smartphone de 6,6 pouces qui, une fois déplié, devient une tablette de 8 pouces. C'est donc bien plus que le Galaxy Fold, dont l'écran "smartphone" ne fait que 4,6 pouces et la version tablette 7,3 pouces. Lorsqu'il est plié, l'écran du Mate X occupe ainsi la quasi-totalité de la surface et, surtout, se contient dans une épaisseur tout à fait acceptable qui ne dépasse pas 11 mm", détaillent les Numériques. Concrètement, le Mate X est plus fin qu'un iPad et plus grand qu'un iPad mini. Le Mate X revendique aussi un temps de charge record: il récupère en 30 minutes près de 85% de sa batterie grâce à un système de charge de 55W.

Reste que cet appareil ne s'adresse pas à tous : il faudra compter 2299 euros pour l'acquérir au milieu de l'année 2019, selon le fabricant.

Et pour ce prix, il faudra peut-être faire avec des désillusions, comme pour toute nouvelle innovation. Le Monde liste les questions pour l'instant sans réponse : "Les smartphones pliables de Samsung et Huawei sont riches de nombreuses promesses, mais comme tout appareil d’un genre nouveau, ils sont loin d’avoir fait leurs preuves. Leur batterie sera-t-elle suffisamment endurante ? Leur charnière résistera-t-elle aux chocs et aux milliers d’ouvertures-fermetures ? Leur logiciel permettra-t-il de tirer parti de la grande taille de leur écran ?"