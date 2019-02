Le réalisateur du "Plus beau pays du monde" furieux contre France 2 à cause d'un incroyable bug technique

France 2 diffusait ce samedi le troisième opus de sa série documentaire "Le plus beau pays du monde". Ce film raconté par l'acteur Gérard Lanvin et produit par Boréales, Winds, France Télévisions et Terra Mater, était diffusé cinq ans après les succès du "Plus Beau Pays du monde 1 & 2", dans le cadre d'une volonté du service public de diffuser plus de documentaires en prime time.

Ce nouveau volet du "Plus beau pays du monde" a nécessité près de 2 ans de tournage, 4 ans de production et pas moins de 20 cameramen. Autant dire que sa diffusion était une consécration pour son réalisateur. Mais elle a tourné à la catastrophe. Pendant les quinze premières minutes du documentaire, la voix de Gérard Lanvin, censée raconter le documentaire, était inaudible. Seule a été diffusée la bande sonore contenant les bruits faits par les animaux.

"Je suis effondré, c’est horrible. Quatre ans de travail pour ça !", a réagi le réalisateur le réalisateur Frédéric Fougea auprès du Parisien. "En télé, les trois premières minutes d’un programme sont primordiales pour attirer le public, précise le réalisateur. Le début de ce film était particulièrement important, il pose les bases en présentant les différents personnages de l’histoire. Sans ça, on ne comprend rien", s'étrangle-t-il.

France Télévisions lui a déjà présenté des excuses et promis une nouvelle diffusion en prime time, mais pour le réalisateur, c'est trop tard : "Certains ont trouvé bizarre mon objet d’art contemporain et sont passés sur The Voice. Aux yeux de la profession comme du public, je passe pour un branquignol."

Le documentaire est disponible en replay sur le site de France Télévisions. Avec le son, cette fois.