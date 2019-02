Le réalisateur Stanley Donen ("Chantons sous la pluie") est mort

Les fans de comédies musicales ont perdu un de leurs maîtres. L'Américain Stanley Donen est mort jeudi 21 février d'une crise cardiaque à New York à l'âge de 94 ans, a annoncé samedi sa famille au "Chicago Tribune". Il a réalisé des dizaines de films et des comédies musicales, dont le mythique "Chantons sous la pluie" en 1952 avec Gene Kelly.

Né le 13 avril 1924, à Columbia (Caroline du Sud), il est rentré dans la légende en 1952 en réalisant le mythique Chantons sous la pluie avec Gene Kelly, alors qu'ils n'avait que 28 ans.

Fortement marqué par les comédies musicales avec Fred Astaire, qui lui inspira sa vocation de danseur, Stanley Donen fait ses débuts à Broadway en tant que danseur-chanteur dans la comédie musicale "Pal Joey". En 1949, il a réalise avec Gene Kelly "Un jour à New York", une comédie musicale avec son idole Fred Astaire.

Plus discret à partir de la fin des années 1960, il a pris sa retraite de l'industrie cinématographique au milieu des années 1980 après la sortie de C'est la faute à Rio, en 1984. Il a reçu en 1998 un Oscar des mains de Martin Scorsese pour l'ensemble de son oeuvre "marquée par la grâce, l'élégance, l'humour et l'innovation visuelle". Deux ans plus tôt, dans une interview, il parlait avec nostalgie d'un genre révolu : "Toutes ces comédies musicales appartiennent au passé, avait-il dit au New York Times. Si on retournait aujourd'hui la scène où Gene Kelly danse sous la pluie, il regarderait partout autour de lui de peur d'être arrêté par la police."

Père de trois garçons, il s'était marié cinq fois et avait vécu une brève idylle avec Elizabeth Taylor.