Cérémonie des César : "Jusqu'à la garde" et "Les Frères Sisters" raflent 8 trophées

La 44e édition de la cérémonie des César se tenait le vendredi 22 février à Paris. La grand fête du cinéma français n'a, une fois encore, pas fait la part belle aux comédies : "Le Grand Bain" et "En liberté!" ont été boudés, tandis que l'académie récompensait les drames "Les Chatouilles" et "Jusqu'à la garde". Le western de Jacques Audiard, "Les Frères Sisters", figure aussi parmi les grands gagnants. Il a remporté notamment le trophée du meilleur réalisateur ; troisième récompense de ce type pour Jacques Audiard, déjà couronné meilleur réalisateur pour "De battre mon cœur s'est arrêté" et "Un prophète".

Le palmarès complet :

Meilleur film : "Jusqu'à la garde" (Xavier Legrand).

Meilleure réalisation : Jacques Audiard ("Les Frères Sisters").

Meilleure actrice : Léa Drucker ("Jusqu'à la garde").

Meilleur acteur : Alex Lutz ("Guy).

Meilleure actrice dans un second rôle : Karin Viard ("Les Chatouilles").

Meilleur acteur dans un second rôle : Philippe Katerine ("Le Grand Bain").

Meilleur espoir féminin : Kenza Fortas ("Shéhérazade").

Meilleur espoir masculin : Dylan Robert ("Shéhérazade").

Meilleur premier film ": Shéhérazade" (Jean-Bernard Marlin).

Meilleur scénario original : "Jusqu'à la garde" (Xavier Legrand).

Meilleure adaptation : "Les Chatouilles" (Andréa Bescond et Éric Métayer).

Meilleur film étranger : "Une affaire de famille" (Hirokazu Kore-eda).

Meilleur film documentaire : "Ni juge, ni soumise" (Jean Libon et Yves Hinant).

Meilleure musique originale : "Guy" (Vincent Blanchard et Romain Greffe).

Meilleure photographie : "Les Frères Sisters" (Benoît Debie).

Meilleurs costumes : "Mademoiselle de Joncquières" (Pierre-Jean Larroque).

Meilleurs décors : "Les Frères Sisters" (Michel Barthélémy).

Meilleur son : "Les Frères Sisters" (Brigitte Taillandier, Valérie de Loof et Cyril Holtz).

Meilleur montage : "Jusqu'à la garde" (Yorgos Lamprinos).

Meilleur court métrage : "Les Petites Mains" (Rémi Allier).

Meilleur film d'animation : "Dilili à Paris" de Michel Ocelot.

Meilleur court métrage d'animation : "Vilaine Fille" d'Ayce Kartal.

César d'honneur : Robert Redford.

César du public : "Les Tuches 3".