Karl Lagerfeld est décédé à l'âge de 85 ans

L'industrie de la mode est en deuil. Karl Lagerfeld est mort ce mardi 19 février 2019, après une admission en urgence lundi soir à l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine (92). La cause du décès du célèbre couturier n'est pas encore connue, rapporte RTL. Depuis plusieurs semaines, la santé du directeur artistique de Chanel était une source d'inquiétudes pour ses fans.

Supposément né le 10 septembre 1933 (Karl Lagerfeld a toujours refusé de révéler sa date de naissance exacte) à Hambourg, en Allemagne, le styliste a déménagé avec sa mère à Paris dans le début des années 50. Passionné de dessin, il s'est fait remarquer et embauché comme assistant par le couturier Pierre Balmain. Par la suite, il a travaillé comme styliste pour les maisons françaises Jean Patou et Chloé, avant de collaborer avec la maison italienne Fendi, dont il est depuis 1965 le directeur artistique. En 1983, il a rejoint Chanel et un an plus tard a fondé sa propre maison qui porte son nom.