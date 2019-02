Carla Bruni : "On a fait passer mon mari pour un bourrin inculte"

Carla Bruni s'est longuement confiée à France Culture. Les différents épisodes de cet entretien seront diffusés toute la semaine dans l'émission A voix nue. La famille, le mariage, les enfants, la carrière… Parmi les différents thèmes abordés, la chanteuse a également accepté de parler de son mari, Nicolas Sarkozy. Cette année, ils ont d'ailleurs fêté leurs 11 ans de mariage.

"C'est quelqu'un qui ne pense pratiquement qu'à la culture"

"Les gens s'imaginent que par ambition, on peut épouser un homme qui est président de la République. Ils ne s'imaginent pas que pour quelqu'un qui est artiste, ce n'est pas du tout commode et tout le monde n'a pas envie de pouvoir. (...) Tout ça était dissuasif pour moi. J'étais soulagée de partir de là-bas avec lui", a confié Carla Bruni, en revenant sur ses années passées à l'Elysée.

Décrivant son époux comme quelqu'un "d'une grande douceur", l'ancien mannequin a haussé le ton contre ceux qui ont fait passer Nicolas Sarkozy "pour un bourrin inculte". "C'est quelqu'un qui ne pense pratiquement qu'à la culture", a-t-elle lancé. Et de poursuivre : "Mon mari avait un intérêt personnel pour la culture. Il a pensé que dans les moments où la crise devient aiguë, il fallait doubler la mise sur la culture". "Hélas, on ne peut rien contrôler de son image publique et du sentiment que les autres en ont. Il ne faut pas la confondre avec ce que l'on est vraiment", a-t-elle conclu.