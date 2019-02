Retour sur les origines de la Saint-Valentin

Les principales sources concernant la Saint-Valentin remontent à Valentin de Terni, un prêtre romain du IIIe siècle. L’empereur Claude le Gothique souhaitait alors interdire les mariages afin que les jeunes hommes se consacrent à la guerre. Le préfet Placide ordonna l’arrestation de Valentin alors qu’il continuait de marier clandestinement les chrétiens malgré l’interdiction. Valentin a été flagellé et décapité près de Rome un 14 février.

Le Pape Gélase 1er a décidé en 495 de consacrer le 14 février à Valentin. Il érige ainsi Valentin en figure de l’amour chrétien.

C’est le pape Alexandre VI qui décida véritablement d’en faire le saint patron des amoureux en 1496.

La Saint-Valentin est également liée à des origines plus anciennes et païennes. Dans l’Antiquité, les Romains honoraient chaque année le dieu de la fécondité, Lupercus. Des "lupercales" étaient organisées. Durant ces festivités, des sacrifices d’animaux et des débordements sexuels étaient fréquents.

La dimension "romantique" de la Saint-Valentin est intervenue vers la fin du Moyen Age, en Angleterre notamment grâce aux écrits du poète à la cour d’Angleterre, Othon de Grandson, dédiés à Valentin.

Charles d’Orléans, captif des Anglais, a également composé des ballades dédiées à l’amour et à Saint-Valentin au début du XVe siècle.

Les célébrations de la Saint-Valentin sont de nos jours souvent considérées comme des fêtes commerciales essentiellement. Les couples et les amoureux s’échangent en effet de nombreux cadeaux. Les ventes de fleurs, de parfums, de bijoux ou de chocolats connaissent des chiffres records à l’occasion de la Saint-Valentin en Europe ou aux Etats-Unis. La rédaction de La Croix a notamment cité une étude Kantar TNS du 14 février 2017 qui précisait que ce jour de la Saint-Valentin, 1,3 millions de fleurs avaient été achetées en France.

Les amoureux du monde entier s'apprêtent donc à célébrer la Saint-Valentin en cette soirée du jeudi 14 février 2019.