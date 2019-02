George Clooney est très inquiet pour Meghan Markle et compare sa situation à Lady Diana

La presse anglaise suit avec beaucoup d’attention le quotidien de Meghan Markle, actuellement enceinte. George Clooney a tenu à tirer la sonnette d’alarme et à alerter sur les dangers de la pression médiatique que la jeune femme subit. Le comédien a mis en garde contre une possible répétition de l'histoire. Cette prise de parole et ce message de soutien de la part de l'acteur hollywoodien envers l'ancienne comédienne Meghan Markle sont intervenus dans le cadre d'un événement promotionnel.

"Je dois dire, ils traquent Meghan Markle partout. Voici une femme enceinte de sept mois et elle est poursuivie et calomniée et pourchassée comme le fut Diana, et l'histoire se répète. Nous savons comment cela s'est terminé. Poursuivie par des photographes à moto, la princesse de Galles est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma, à Paris".

La presse britannique avait pourtant bien accueilli l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale. George Clooney et son épouse Amal avaient assisté au mariage de Meghan Markle avec le prince Harry au château de Windsor.

George Clooney dans sa prise de parole a également dénoncé le fait que les tabloïds anglais aient publié la lettre de Meghan Markle à son père.

"Je n'ai pas de mot pour dire à quel point c'est énervant, de voir que l'on publie la lettre d'une fille à un père. On ne lui fait pas de cadeau et je trouve cela irresponsable".

L’ancienne actrice Meghan Markle a été récemment confrontée à une série de démissions au coeur du personnel qui travaille pour la famille royale. Elle a même été surnommée la "duchesse capricieuse" ("duchess difficult"). Des rumeurs récentes ont également circulé sur des tensions entre la duchesse Meghan Markle et la duchesse Kate Middleton, l’épouse du prince William, le fils aîné de Diana.

Les mots de George Clooney devraient donc réconforter Meghan Markle en ces temps difficiles.