Un jamaïcain tente d’escroquer un homme qui est en fait un ancien chef du FBI et de la CIA

Il s'en est pris à la mauvaise personne. Un jamaïcain de 29 ans a tenté d'escroquer un couple américain. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la mari, âgé de 94 ans, n'est autre que William Webster, ancien chef du FBI et de la CIA.

Keniel Aeon Thomas a donc appelé les Webster pour la première fois en 2015 en se faisant passer pour ''David Morgan'', patron de la loterie Mega Millions. Ils leur annoncent alors qu'ils ont remporté 15,5 millions de dollars et une Mercedes-Benz mais qu'ils devaient d'abord effectuer un virement de 50 000 dollars pour couvrir les taxes. William contacte alors une première fois le FBI.

"David Morgan'' appelle alors à nouveau le lendemain. William explique à son interlocuteur qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour payer la somme réclamée. Une mois plus tard, ''Morgan'' tombe cette fois-ci sur Lynda, femme de William. L'escroc commence alors les menaces. Il déclare surveiller la maison des Webster, la décrit parfaitement au téléphone. Pour appuyer son propos, il affirme également savoir que le couple n'était pas à son domicile la nuit précédente.

Lynda prend alors l'initiative d'appeler le FBI avec son téléphone portable pour faire écouter la conversation qui a lieu sur le fixe à un agent. L'escroc réclame alors 6 000 dollars et menace de tuer le couple d'une balle dans la tête si cela n'était fait. Menaces renouvelées les deux jours suivants. William Webster pensait que le FBI n'arriverait jamais à le retrouver. Et pourtant, fin 2017, Keniel Aeon Thomas est arrêté à New York à la sortie de son avion alors qu'il rendait visite à un ami. Il a alors plaidé coupable pour extorsion et avoué avoir menacé les Webster.

Une arrestation qui n'a été possible que grâce à l'expérience de William Webster. L'homme de 94 ans avait été nommé troisième directeur du FBI en 1978 par le président Jimmy Carter. En 1987, il prend la direction de la CIA sous Ronald Reagan puis George HW Bush. Il a également été juge de district et d'appel en fédéral dans les années 1970. Il est actuellement président du Conseil consultatif de la sécurité intérieure.

Keniel Aeon Thomas n'en était pas à son coup d'essai. Parmi sa trentaine de victimes, il avait notamment extorqué 600 000 dollars à un Californien de 82 ans en se faisant passer pour ''Obama''. Il a été condamné vendredi à six ans de prison et sera renvoyé en Jamaïque une fois sa peine purgée.