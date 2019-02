Suède : les joyaux de la couronne volés à Stockholm auraient été retrouvés

Un mystère serait sur le point d’être résolu en Suède. Les autorités étaient à la recherche des coupables et de précieux joyaux récemment dérobés. Les couronnes royales du XVIIe siècle avaient été volées dans une cathédrale de Strängnäs, à une heure de Stockholm.

Les bijoux avaient été dérobés au mois de juillet 2018 dans des conditions rocambolesques. Deux couronnes en or et un orbe (un globe surmonté d'une croix), ornés de perles et de pierres précieuses, avaient été dérobés.

Les suspects ont ensuite quitté la scène de crime à l’aide de vélos et d’un bateau. Un homme, dont le sang a été retrouvé sur les lieux du crime, est actuellement devant la justice pour son procès. L'audience a été interrompue mardi matin. Le procureur a confirmé au tribunal que les bijoux manquants avaient peut-être été retrouvés.

La police a déclaré que les objets en question ont finalement été découverts par un gardien de sécurité sur une poubelle dans la banlieue de Stockholm, à Åkersberga ce mardi. Les bijoux vont être examinés afin de s'assurer qu'ils sont bien les bijoux volés. Le procureur a jusqu'à vendredi pour indiquer au tribunal quand le procès pourra reprendre.

Le suspect âgé de 22 ans a admis avoir volé une bicyclette et un bateau qui servaient de véhicule de fuite pour les voleurs. Il a nié toute implication dans le vol. Il reste le seul suspect identifié et inculpé. Il a refusé de répondre à des questions concernant d'autres suspects potentiels.

Selon le journal Aftonbladet et des informations de The Local, les joyaux provenaient des ornements funéraires de Charles IX et de Christine de Suède. Les couronnes ont été fabriquées pour l’enterrement du roi Charles IX et de sa femme Christina et remontent au début des années 1600. Un orbe royal a été volé avec eux et les bijoux en or sont décorés d'argent et de perles.

En 2013, un fait similaire s’était déroulé. Une couronne et un sceptre utilisés lors des funérailles du roi suédois Johan III avaient été volés à Västerås. Ces articles ont ensuite été retrouvés dans deux grands sacs poubelles au bord d'une route, selon des précisions de la police.