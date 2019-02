Instagram : l'oeuf qui vaut 10 millions de dollars

Le but de ce compte était affiché : obtenir un nombre record de likes sur la première photo. À quelles fins ? Pour dépasser Kylie Jenner et son record de 18 millions de likes pour une seule photo. C'est désormais chose faite : la première photo, du désormais célèbre œuf, a récolté quelques 54 millions de likes. Depuis les photos du même œuf et sa coquille de plus en plus craquelée se suivent et obtiennent entre 5 et 10 millions de likes.

Mais plus que l'œuf c'est le phénomène qui l'entoure qui a quelque chose de fascinant. En effet, un compte suivi par 9 millions de personnes et capable de récolter 54 millions de j'aime, est un compte qui vaut de l'or. Et ça, les publicitaires et compagnies en tout genre l'ont bien compris. Aujourd'hui, la compétition pour faire un partenariat avec le "World record egg" à des fins publicitaires est ouverte.

Bien moins couteux mais tout aussi efficace qu'une annonce publicitaire en plein Super Bowl, cet œuf est désormais convoité aussi bien par les ONG qui souhaitent populariser la cause pour laquelle elles se battent que par les marques en tout genre. D'ailleurs des dizaines de comptes sans rapport aucun avec cet œuf, ont déjà essayé de capitaliser dessus.

Mais ce n'est pas tout, les directeurs de campagnes politiques seraient aussi prêts à payer pour avoir une part de l'œuf. L'œuf qui serait, d'après eux, un moyen orignal et brillant, d'annoncer sa candidature pour les élections présidentielles américaines de l'année prochaine.