La chanteuse Ariana Grande moquée sur les réseaux sociaux après un tatouage raté

C'est un tatouage qu'Ariane Grande doit déjà regretter. La chanteuse américaine, qui vient de faire son retour en force dans les charts avec le tube "7 Rings", dont le clip est sorti le 17 janvier dernier, a souhaité se faire tatouer en japonais le titre de la chanson sur la paume de sa main gauche. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque une fois le cliché partagé sur son compte Instagram, de nombreux internautes lui ont fait remarquer qu'une erreur d'orthographe s'était glissée dans son tatouage, changeant radicalement le sens de l'inscription.

"Ça fait un mal de chien"

En effet, le tatouage de la chanteuse de 25 ans ne signifie pas "sept anneaux", comme le voudrait le titre de sa chanson, mais évoque un petit barbecue au charbon de bois emblématique du Japon : le shichirin. Très vite, la jeune femme a supprimé la photo du réseau social, puis s'en est expliqué sur Twitter. Elle reconnait notamment avoir omis un des symboles à cause de la douleur provoquée. "Effectivement, j’ai laissé de côté une partie qui aurait dû aller au milieu. Ça fait un mal de chien et ça a l’air serré. Je n’aurais pas pu tenir un symbole de plus", a-t-elle expliqué, avant d'ajouter avec humour : "Et je suis une grande fan des barbecues". Des tweets depuis supprimés de son fil.

Moquée sur les réseaux sociaux, la starlette a donc supprimé la photo du réseau social, avant de demander au tatoueur qui s'était occupé d'elle de faire de même sur son propre compte professionnel, où il publie ses travaux. Reste à savoir si la jeune diva corrigera son dessin sur peau, si elle se le fera retirer au laser, ou si elle décidera de le garder tel quel, juste pour rire. Mais on doute de la dernière option.