Patrick Bricard, le grand frère de Casimir dans l'Ile aux Enfants, est mort

L'Ile aux enfants ne résonnera pas, ce weekend, des rires et des chants. Patrick Bricard, qui incarnait François, le grand frère d'adoption de Casimir, est décédé, à l’âge de 69 ans, a annoncé samedi Christophe Izard, le concepteur du programme culte des années 1970, sur Facebook​. François, un jeune étudiant savant et marchand de ballons, restera dans la mémoire de ceux qui étaient jeunes dans les années 70.

Sur la page Facebook de l’émission, Christophe Izard a publié un hommage à son ami : "Au revoir François. Je suis bien triste de vous annoncer le départ ce matin de Patrick Bricard, notre François de « L’île aux enfants. ». Je l’avais choisi pour son sourire, son dynamisme, son talent, l’amusement qu’il prenait à interpréter plusieurs rôles… Il a donné son âme d’éternel étudiant à l’île aux enfants. Il a retrouvé aujourd’hui sa femme qui lui manquait tant et nous laisse, les enfants de l’île et moi, entourés de souvenirs autour de son arbre à ballons qui n’auront jamais été aussi multicolores que ce jour."

Benjamin Bricard, le fils de Patrick Bricard, a remercié le producteur. "Merci Christophe pour ton très joli message. Tu peux être fier du programme que tu as créé, des personnages que tu as fait naître, et des millions d´enfants que tu as fait rêver. Patrick nous parlait souvent de toi et de votre merveilleuse aventure télévisuelle. Merci à celles et ceux qui aiment cette page et qui font vivre cette île au-delà de ses frontières terrestres. Vos témoignages d’affection auraient assurément touché mon père, comme ils nous touchent aujourd’hui nous aussi. Bonne nuit François, Adieu Papa. Tu es comme cette île, immortel".

À l'arrêt de l'émission en 1982, Patrick Bricard était retourné à ses premières amours sur les planches de théâtre, parfois pour de la mise en scène, mais aussi de la formation pour de futurs comédiens. Il avait aussi joué pour le cinéma dans les Parapluies de Cherbourg (1964) ou Le Distrait (1970), ainsi qu'à la télvision dans l’Homme du Picardie (1968). Il a également présenté dans l’émission La Dernière Séance d’Eddy Mitchell.