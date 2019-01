Le Québec demande à Netflix de retirer du film Bird Box les images réelles d'une catastrophe ferroviaire

Enorme succès sur Netflix, le film Bird Box, dans lequel joue Sandra Bullock, est dans le collimateur de Julie Morin, la maire de la ville de Lac-Mégantic, ainsi que du gouvernement québécois, qui a exprimé sa "consternation" face à l’utilisation par la plateforme de streaming d'images réelles d'une catastrophe ayant endeuillé le pays il y a quelques années.

Le début du film montre le déraillement d'un train. Or, il s'agit d'images réelles de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, une des plus mortelles de l'histoire canadienne, qui a fait 47 morts en juillet 2013 lorsqu'un convoi de wagons-citernes chargés de pétrole a déraillé et explosé en plein centre de la ville de Lac-Mégantic.

La ministre québécoise de la Culture, Nathalie Roy, a estimé dans une lettre envoyée à Netflix qu’en utilisant dans un cadre de fiction les images d’une "tragédie réelle dont les impacts sont toujours tangibles", Netflix et ses partenaires "ont franchi une dangereuse limite". Elle appelle Netflix a retirer ces images "dans les plus brefs délais" et appelle les géants du cinéma, de la télévision et d’internet à "s’interroger sur la nécessité de se doter d’un code d’éthique afin que de telles aberrations ne se reproduisent plus jamais".

"Il est déjà assez difficile pour nos citoyens de voir ces images quand elles sont utilisées normalement et avec respect dans les informations. Imaginez de les voir utilisées dans une fiction, comme si elles avaient été inventées", a de son côté expliqué Julie Morin sur CBC News.

La polémique est d'autant plus vive au Québec que Netflix avait déjà utilisé ces mêmes images dans la série du Canadien Brad Wright "Les Voyageurs du temps", au cours d'une scène où une bombe explose dans la ville de Londres. La société de production de cette série a présenté ses excuses, expliquant qu'elle avait trouvé les images dans une banque d'images et qu'elle allait les retirer de la série. Par contre, aucune décision n'a été prise concernant Bird Box.