L'homme le plus vieux du monde est mort

Il a connu les deux guerres mondiales, quatre empereurs et une multitude de bouleversements : le japonais Masazo Nonaka, né le 25 juillet 1905, s'est éteint ce dimanche 20 janvier à l'âge de 113 ans. Il avait reçu le 10 avril 2018 son certificat officiel du Guinness des records faisait de lui "l'homme le plus âgé du monde" dans sa maison de Hokkaido, la grande île japonaise au nord du pays.

"Nous sommes bouleversés. Il était comme d'habitude hier et il est parti en toute discrétion" a confié à l'agence Kyodo News sa petite-fille Yuko.

Masazo Nonaka avait six frères et une soeur et s'est marié en 1931. Il a eu cinq enfants. Il était amateur de douceurs sucrées et apprécier regarder les tournois de sumo à la télévision. Il vivait toujours avec sa famille qui gère un ryokan, une auberge traditionnelle où les visiteurs peuvent se prélasser dans des sources chaudes.

Masazo Nonaka était l'homme le plus âgé du monde, mais c'est sa compatriote Kane Tanaka, née le 2 janvier 1903, qui est actuellement la doyenne de l'humanité : elle a 116 ans. Le record absolu de longévité prouvé reste détenu par la française Jeanne Calment qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans et 164 jours (1875-1997)