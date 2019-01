L'ancien garde du corps de Lady Di s'inquiète pour la sécurité de Meghan Markle

Etre garde du corps n'est jamais de tout repos. Surtout quand la personne a protéger est de la famille royale. Ken Wharfe, qui a été pendant huit ans le garde du corps personnel de Lady Diana, témoigne de son expérience et souligne au contraire "l'inexpérience" de ses successeurs dans la presse britannique.

Ainsi, dans le Daily Mail, il est revenu sur la visite de Meghan Markle et du prince Harry sur les îles Fiji, en octobre dernier. Lors d'une visite d'un marché, la duchesse de Sussex avait dû être évacuée après seulement six minutes de visite, au lieu des vingt minutes initialement prévues, à cause de la foule. Pour Ken Wharfe, un problème était "inévitable". "Ils (les gardes du corps, ndlr) savaient que l'intérêt pour la duchesse était énorme, puisqu'elle venait de se marier et avait récemment déclaré qu'elle était enceinte. Pourquoi y a-t-il eu si peu de sécurité autour de la voiture ? Cela ajoute de la vulnérabilité à la situation. Cela montre un manque général d'expérience", a analysé l'agent de sécurité.

"Il ne fait aucun doute que protéger Meghan est un rôle exigeant", explique-t-il. "Diana n'était pas la patronne la plus facile à gérer. Comme Meghan, elle voulait se rapprocher des gens et mener une vie aussi ordinaire qu'elle le pouvait." Outre cette volonté de liberté de la jeune femme, il note que sa famille peut poser problème. ""e sais par exemple que sa famille dysfonctionnelle suscite des inquiétudes. On craint qu'un ou plusieurs d'entre eux ne se rendent pas au Palais, mais lors d'un de ses voyages de travail, peut-être avec une équipe de télévision à la main pour filmer la confrontation."