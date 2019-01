Un Français secouru par la marine israélienne après avoir dérivé pendant un mois en Méditerranée

"Je ne savais plus où j'étais, je n'avais presque plus d'eau" : un navigateur français a vécu une aventure intense, sans doute pire qu'il ne l'espèrait ! Dans un reportage de la "13", une chaîne de télévision privée israélienne, ce navigateur du nom de Jean-François Colas a expliqué qu'il était parti de la région de Montpellier en solitaire vers l'est de la Méditerranée, il y a un mois, avant que son périple ne bascule.

"Quand je suis arrivé ici (près de la bande de Gaza), les problèmes sont arrivés : l’informatique, le moteur sont tombés en panne et la chaîne de l’ancre s’est cassée si bien que j’ai dérivé pendant un mois. J’ai mangé, mais je n’avais presque plus rien à boire", a-t-il témoigné à la télévision.

Il a finalement été secouru le jeudi 17 janvier, non loin des côtes de la bande de Gaza, par la marine israélienne, qui a remorqué son bateau vers une marina. Sa radio et son gouvernail étaient cassés.

L'homme, qui assure ne pas être un amateur et a fait "deux fois le tour du monde" a obtenu un permis de séjour de 15 jours des autorités israéliennes mais veut rentrer chez lui le plus rapidement possible.