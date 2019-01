Le divorce de Jeff Bezos et MacKenzie Bezos suscite de vives inquiétudes pour Amazon

Après 25 ans de mariage, Jeff et MacKenzie Bezos s'apprêtent à divorcer. Le couple est à l'origine de l'une des entreprises les plus puissantes de la planète. Le partage de la fortune entre Jeff Bezos et sa future ex-femme MacKenzie Tuttle suscite une vague d'inquiétude à Wall Street. Ils étaient déjà mariés lors de la fondation de l'entreprise.

MacKenzie Bezos était comptable avant d'entamer une carrière d'écrivain. Le couple a eu trois enfants et en a adopté un quatrième.

La valeur de leur fortune est estimée à 137 milliards de dollars. Elle est constituée par la valeur des actions Amazon. D'après la législation de l'Etat de Washington, ils vont devoir séparer leurs actifs en deux en cas de divorce. Jeff Bezos détient 16% du géant du e-commerce. MacKenzie Bezos pourrait bénéficier de la moitié de ces actions. Elle pourrait donc devenir la deuxième actionnaire de la société. Une séparation des biens dans le cadre d'un divorce passerait par une scission du protefeuille de titres.

Jeff et MacKenzie Bezos pourraient trouver un accord à l'amiable, entamer des négociations avec leurs avocats ou recourir à une procédure d'arbitrage.

Le communiqué de séparation publié mercredi présentait un ton apaisé, précisant que Jeff et MacKenzie restaient des "amis chers".

La presse américaine et de nombreux tabloïds ont dévoilé des éléments sur la vie privée de Jeff Bezos et notamment des textos enflammés. Le dirigeant d'Amazon vivrait une nouvelle histoire d'amour avec la journaliste Lauren Sanchez.