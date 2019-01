Booba va défier son rival Kaaris dans un combat de boxe en avril 2019 à Bruxelles

Les images de leur affrontement en août dernier à l'aéroport d'Orly avaient fait le tour du monde. Après leur passage devant la justice et leur placement en détention provisoire, les deux artistes ont été condamnés en octobre à 18 mois de prison avec sursis. Une audience, prévue le 17 janvier, va déterminer les dommages et intérêts qu'ils devront verser.

Depuis cet incident majeur, les deux chanteurs continuent de s'invectiver et de se lancer des défis par messages interposés sur les réseaux sociaux.

Kaaris et Booba ont accepté de s'affronter à mains nues afin de régler leur différend. Ce combat cache une très belle opération commerciale qui devrait permettre aux deux artistes de vendre encore plus d'albums. "Or noir part 3", le nouveau disque de Kaaris est notamment attendu pour le 25 janvier.

Booba vient donc de proposer officiellement à Kaaris un combat de boxe. Le chanteur a effectué cette annonce sur son compte Instagram et a ainsi dissipé les récentes rumeurs. La date est fixée au 5 avril 2019. L'affrontement se déroulera à Bruxelles. Selon Booba, "300.000 euros" seront garantis à l'issue du combat pour le vainqueur. L'affrontement se déroulera au Palais 12 devant 18.000 personnes. La RTBF a confirmé que le Palais 12 avait reçu une demande de réservation du rappeur Booba.

Reste à savoir si Kaaris va accepter le défi lancé par Booba et si les autorités ne chercheront pas à interdire cet événement.