Goldman Sachs au cœur de l'énorme scandale 1MDB

Le 17 décembre dernier, la Malaisie a porté plainte contre Goldman Sachs, accusée d'avoir aidé au détournement de 2,7 milliards de dollars du fond d'investissement malaisien 1MDB. Trois filiales de la banque américaine sont visées par les plaintes ainsi que les employés Tim Leissner et Ng Chong Hwa. Les deux hommes sont accusés d'avoir acheté des responsables malaisiens pour s'assurer que leur banque serait choisie pour réaliser des missions obligataires. Ils ont été mis en examen. Le premier a plaidé coupable, le second a été arrêté en Malaisie.

Le cerveau soupçonné de cet énorme scandale, Low Taek Jho, un financier malaisien, est toujours recherché par les autorités. Il aurait pris la fuite et rejoint la Chine. 1MDB a été créé en 2009 pour aider au développement économique du pays. Goldman Sachs avait levé 6,5 milliards de dollars en obligations et touché 600 millions de dollars de commissions. Les 2,7 milliards ont ensuite été blanchis et servi à payer tout un tas de choses (yacht, résidences de luxe, œuvres d'art...) à l'ancien Premier Ministre Najib Razak. Des révélations qui ont causé la défaite de celui-ci aux élections.

Goldman Sachs, qui a vu son titre chuter de 26% en Bourse le jour de la révélation, s'est défendu via un communiqué le lendemain des accusations. Elle a accusé l'ancien gouvernement malaisien ainsi que 1MDB de lui avoir menti « à propos de l'usage des recettes de ces transactions.1MDB, dont le PDG et le conseil d'administration étaient en communication directe avec le Premier ministre à cette époque, a aussi fourni des assurances directes à Goldman Sachs pour chaque transaction qu'aucun intermédiaire n'était impliqué. »

Le parquet malaisien compte être très sévère quant aux sanctions. Il entend infliger des amendes supérieures aux 2,7 milliards détournés ainsi que de longues peines de prison.