Un footballeur du PSG fait éliminer son ex-copine d'une téléréalité

Sur les pelouses de football, on ne le voit plus trop. Par contre, en dehors du terrain il sait parfaitement faire parler sa technique. Arrivé du Real Madrid pour signer au Paris Saint-Germain en 2016, Jesé Rodriguez s'est apparemment trouvé une nouvelle occupation pour passer le temps.

En janvier dernier, l'attaquant espagnol a mis fin à sa relation avec Aurah Ruiz. Une séparation qui ne s'est pas très bien passé au point que la « Nabila espagnole » a accusé son ex de ne pas être un bon père avec leur enfant né avec une maladie rare. Elle a également porté plainte contre lui pour « injures, calomnies et persécutions sur les réseaux sociaux ».

Une attitude que le joueur mis au placard par le PSG n'a pas du tout apprécié. Selon l'émission Cazamariposas, Jesé aurait dépensé plus de 5000 euros en SMS surtaxés pour faire éliminer son ex de la téléréalité Gran Hermano VIP et ainsi l'empêcher de toucher les 100 000 euros de récompenses. « Si c'est vrai alors c'est un vrai connard pire que je ne le pensais » a déclaré Aurah Ruiz, éliminée avec 59,5% des voix après deux mois d'aventure.