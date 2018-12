Des chercheurs révèlent l’existence d'une planète de gemmes

Selon une étude menée par l'Université de Zurich, une planète « scintillante » a été découverte dans la constellation de Cassiopée, à 21 années-lumière de nous et qui pourrait constituer une nouvelle classe d'exoplanètes. Son nom : HD219134 b.

Cette « super-Terre » (sa masse étant presque cinq fois supérieur à notre planète) pourrait, selon les astronomes être recouverte de saphirs et de rubis. Contrairement à la Terre, HD219134 b ne possède pas de noyau massif de fer, elle est riche en calcium et aluminium et donc par conséquent en pierres précieuses.

« Ces pierres précieuses sont des oxydes d'aluminium qui sont courants sur ces exoplanètes » précise Caroline Dorn, astrophysicienne, questionnée par le DailyMail. Cette « super-Terre » gravite autour de son étoile avec une année qui ne dure que trois jours.

« Ce qui est excitant, c'est que ces exoplanètes, si elles existent vraiment, sont complètements différentes des planètes semblables à la Terre » ajoute Caroline Dorn. La différence se fait avec la proximité de la chaleur car ces planètes viennent de régions plus proche des étoiles. Les chercheurs pensent que cela permet la création de planètes où le calcium et l'aluminium sont les principaux constituants à côté du magnésium et du silicone, et où le fer est quasiment absent.

Trois « super-Terres » ont été trouvées avec cette nouvelle composition exotique.

De là à aller vérifier sur place...