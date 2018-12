De la vie trouvée dans les profondeurs terrestres

De la vie sous nos pieds. 1 200 scientifiques de Deep Carbon Observatory ont sondé la croûte terrestre pendant une décennie. Les résultats sont stupéfiants : de 15 à 23 milliards de tonnes de carbone se trouvent dans le monde souterrain ce qui équivaut à 385 fois la masse de carbone de l'ensemble des 7,5 milliards d'humains vivant à la surface.



Cette énorme quantité de carbone est composée de minuscules microbes et d'eucaryotes adaptés à des conditions extrêmes : forte pression et température supérieure à 100°C. Les chercheurs ont découvert des microbes vivant à 5 kilomètres sous terre et 10,5 kilomètres sous la surface de l'océan. Les scientifiques ont réussi à extraire des échantillons et séquencer leur ADN.



Interrogé par Gizmodo, Rick Colwell, un scientifique de l'Oregon State, affirme que les microbes et bactéries se sont adaptés pour vivre sur l'hydrogène et le dioxyde de carbone et se maintenir pendant des centaines d'années. D'autres microbes vivent dans la stase depuis des millions d'années et pourraient être ramenés à la vie en laboratoire.



Il existe des microbes mystères que les scientifiques de Deep Carbon Observatory peuvent observer via le séquençage mais ne peuvent pas recréer en laboratoire. Les chercheurs n'en ont donc pas fini de creuser pour comprendre le monde vivant situé en-dessous de nous.