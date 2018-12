Karl Marx a toujours la cote aux enchères

Le contrat original de la première édition française du texte fondateur du marxisme, estimé 25 000 euros, a explosé cette somme aux enchères à la célèbre maison Ader Nordmann à Paris.

Le contrat a été finalement vendu près de cinq fois son estimation, soit 121 600 euros. Fait amusant, il est expressément stipulé sur le contrat passé entre Karl Marc et l'éditeur Maurice Lachâtre que "l'édition soit expressément sous une forme et à un prix qui mettent l'ouvrage à la portée des plus petites bourses". Mais rien n'a été précisé pour le contrat.

Lors de la vente, 23 lettres manuscrites de Marx à son éditeur ont été dispersées. Deux d'entre elles ont été adjugées la même soirée pour plus de 160 000 euros, soit 4 fois le montant de l'estimation.

Fait historique, si l'on savait que Marx avait participé à la traduction de son œuvre en Français (l'auteur allemand étant parfaitement bilingue), la correspondance révèlera qu'il a lui-même traduit le premier chapitre de son œuvre.

Ce vendredi, la maison Sotheby's proposera aux enchères à Paris une édition originale de la première édition du Capital en Français. La vente s'effectuera dans le cadre de la dispersion de la bibliothèque de Pierre Bergé.