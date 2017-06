Maladie démocratique ? 7882 candidats, les législatives tournent à la candidatose

Je fais le tour des professions de foi des candidats aux législatives de ma circonscription en prenant mon café au soleil, juste avant d’aller accomplir mon devoir de citoyen. Il y en a beaucoup : vingt-et-une si j'ai bien compté (5e circonscription de Marseille, pour un chiffre record de 7 882 candidats à l'échelon national ).

Et il y a vraiment de tout, même deux avec le logo du parti socialiste (mais pas de « vrai » PS puisque la candidate officielle du secteur, Marie-Arlette Carlotti, a jeté l'éponge au dernier moment), et deux autres se réclamant de la « majorité présidentielle » (un MoDem et une En marche).

Il y a aussi deux candidats écologistes (mais aucun d'EELV), dont l'un se prévaut du soutien de Hulot (pas du Nicolas de la télé, mais d’une certaine Marie-Martine, qui doit être sa petite cousine). Il y a même un candidat qui se débrouille pour afficher les logos du PS, du PRG, de Génération écologie et de la majorité présidentielle à côté de sa trombine souriante de parfait inconnu.

Toutes les couleurs de la gauche, toutes les couleurs de la droite sont représentées, y compris celles des formations les plus groupusculaires, mais ce qui me frappe le plus, c’est la grosse poignée de farfelus qui partent dans tous les sens et promettent littéralement n'importe quoi : plus de pognon, moins d'impôts, plus de sécurité, la reconnaissance du vote blanc, la fin de la pollution, l'humanisation des abattoirs, la paix dans le monde (laquelle est, comme chacun sait, du ressort du représentant des 4e et 5e arrondissements de Marseille à l’Assemblée nationale), la baisse des loyers, l'éradication du terrorisme...

Du coup, je me demande si c'est admirable, si c'est la démocratie tocquevilienne en action puisque n'importe qui peut être candidat avec une photocopieuse et trois propositions qui ne mangent pas de pain (certaines professions de foi sont de bêtes fichiers Word sans l’option de correction automatique), ou si c'est seulement grotesque et, dans certains cas, à la limite de l'escroquerie pure et simple puisqu’il suffit de passer la barre des 1 % pour se voir gratifier de 1,42 euro d’argent public par suffrage. Et 1 %, dans une telle foire d’empoigne entre anonymes, ça ne doit pas être si difficile à obtenir j’imagine.

Moi-même, je sais pour qui j’irai voter lorsque j’aurai terminé de boire mon café bien sûr. Mais sur la philosophie générale de l’opération, je n’ai pas encore tranché.