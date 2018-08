France insoumise : quand le climat se dérègle au Média

Comme affaire d’été jouant les affaires d’Etat, le feuilleton Benalla, c’était déjà pas mal. Au-delà de son potentiel distrayant en pleine canicule (le gros balourd qui enfile sa panoplie depolicier pour aller faire le coup de poing dans les manifs, « les oppositions » et les Russes des réseaux sociaux qui bondissent sur l’occasion, les courtisans qui tentent maladroitementd’étouffer le truc…), il nous disait certainement des choses de l’éternelle comédie du pouvoir et de l’ivresse des sommets.

Mais l’affaire Le Média est aussi très bien dans son genre. Presque autant, en fait, qu’une fable que La Fontaine aurait pu composer sur le pichrocolisme intrinsèque à l’extrême gauche et son goût pour les déchirements sanglants sur fond d’obscurs points de doctrine et de contrôle de l’appareil de propagande.

On n’en connaît pas encore exactement tous les ressorts, est c’est dans la nature d’un feuilleton d’être distribué par épisodes, mais on a déjà au moins les grandes lignes : création d’un média de « réinformation » dans le plus pur style « on vous ment, on vous spolie » à coups d’appels à la générosité des damnés de la Terre ; rapide mise sur la touche des quelques journalistes authentiques initialement recrutés par sens du marketing et installation progressive d’apparatchiks aux postes clés ; transformation de la structure en dispositif de règlement de factures gonflées à l’hélium aux amis ; étripements d’abord discrets puis publics entre archéo-communistes, crypto-hamonistes, radicaux multicularistes et simples ambitieux...

Si Gérard Miller pouvait se faire moins militant-investisseur pendant cinq minutes, et davantage lacanien Roche-Bobois à sa façon, il trouverait certainement des trucs intéressants à nous raconter sur les paradoxes du bénévolat rémunéré ou les jeux de « je-nous » au sein de la France insoumise.

Il analyserait aussi, sur la base de la jurisprudence Benalla, la manière dont les déboires du Média font les choux gras des réseaux sociaux et en viendrait presque à accuser les Russes de déstabiliser Mélenchon. Avouez que ce serait vertigineusement marrant, le KGB accélérant la Bérézina du Média pour débarrasser RT France de son tout premier concurrent !.

D’ici quelques semaines ou quelques mois, lorsque le site mettra la clé sous la porte faute de sous et de lecteurs —ce dont on ne se félicite évidemment pas par pure charité—, c’est pourtant aux historiens et aux politologues plutôt qu’aux spécialistes du surmoi qu’il reviendra de réfléchir à ce nouvel échec du socialisme réel ; cette belle idée généreuse se cassant invariablement le nez sur la grille du goulag ou la porte d’entrée du Politburo. Pauvre Trotsky.