Week-ends en solo pour Brigitte : mais que se passe-t-il chez les Macron?; #DALS : Iris Mittenaere oublie Kev Adams avec son danseur; Timothée Chalamet remplace la fille de Madonna par celle de Vanessa Paradis; Nabilla récure des toilettes sur Snapchat

Du rififi chez les Macron ?

Que se passe-t-il chez les Macron ? Il a suffi d'un tweet, il y a quelques semaines, faisant état d'une scène de ménage entre Brigitte et Emmanuel Macron pour déclencher une avalanche de commentaires sur "les relations supposées entre Brigitte et Emmanuel Macron". Du "ça ne va pas si bien", il y a deux semaines (Closer), on est passé à "rien ne va plus" dans Public cette semaine. Hormis un article du Parisien venu corroborer la thèse de la scène de ménage entre le couple présidentiel au cours de laquelle Brigitte aurait lancé "ça suffit les conneries" à Emmanuel, pas de nouvelles révélations, mais des indices, ici pour jeter de l'huile sur le feu, là au contraire pour calmer le jeu.

Ainsi a-t-on appris qu'au plus fort de l'affaire Benalla, Brigitte Macron était partie prendre l'air pendant deux jours au Touquet, afin de prendre du recul...

Une respiration au Touquet

Closer prétend nous dire "toute la vérité sur les virées au Touquet" de la première dame : c'est fin juillet que Brigitte Macron "avait pris la poudre d'escampette - deux jours seulement, dans sa résidence secondaire. Une façon d'échapper à l'affaire Benalla qui l'a un peu ébranlée. Ces petites escalades, elle se les accorde comme des respirations." Et Closer rappelle que Brigitte Macron en avait déjà profité pour s'y rendre du 1er au 5 mai lorsque le président est parti en Australie et en Nouvelle-Calédonie... même scénario donc du 25 au 30 septembre lorsqu'elle a séché les voyages officiels à New York puis à la Martinique et en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barth, afin de savourer quelques jours en compagnie de sa fille et de ses deux derniers petits-enfants. "Ce serait un accord entre eux : si Emmanuel part plus de vingt quatre heures, hop! elle filerait au Touquet. Et si elle s'y rend sans son époux c'est parce que la maison est difficile à sécuriser et lorsque le président y est présent les forces de l'ordre sont obligées de fermer les routes d'accès... Ces moments d'éloignement que s'octroient Brigitte et Emmanuel Macron leur permettent de mieux se retrouver et non pas de s'éloigner, contrairement à ce qui a pu être écrit dans le Parisien qui affirmait il y a peu : à l'Élysée les murs ont tremblé". Impossible, s'efforce de démontrer le mag qui s'abrite derrière un journaliste de Marianne : "Improbable qu'un des membres du GSPR ait pu être présent devant la porte du président"... Par ailleurs "si Brigitte Macron possède une forte personnalité, selon son entourage, son tempérament naturel n'est pas irascible. Et si elle sait parler cash, élever la voix ou s'énerver ne font pas du tout partie de son ADN. Et pour convaincre son mari ce sont les mots qui trouvent leur voie vers lui et non les décibels" écrit joliment le magazine. Ca va vieux en le précisant.

Mais Public nous chante une autre chanson : "Avec Emmanuel rien ne va plus. En froid depuis l'affaire Benalla, le couple n'a jamais été aussi près de l'implosion. Et si le président, dont la cote de popularité est en chute libre perdait son premier soutien ?" s'interroge Public qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le Mag reprend la fameuse phrase "il faut arrêter les conneries maintenant" prêtée à la première dame après la publication de la photo de son mari en compagnie d'un jeune délinquant faisant un doigt d'honneur à côté du Président. "Apparemment, ça a été la goutte d'eau de trop pour Brigitte", appuie Public qui revient sur "la dispute qui aurait eu lieu à huis clos", mais aux dire d'un membre de la sécurité, "l'engueulade était si violente que sa garde rapprochée a tout entendu. Aussitôt l'affaire s'est répandue sur les réseaux sociaux... Brigitte Macron aurait mis son mari en garde contre son côté arrogant et cassant mal vécu par la majorité des Français et elle aurait servi de médiation pour gérer la démission de Gérard Collomb. Sauf que Brigitte a de plus en plus de mal à se faire entendre". Et c'est pour cela qu'elle devrait crier... Toujours d'après cette même source, "Brigitte avait conseillé à son époux de se débarrasser du bodyguard (Alexandre Benalla) afin de couper court à toute polémique. Mais Macron n'a pas suivi ses recommandations et l'affaire s'est envenimée". Tout cela avait été raconté dans le Parisien. Public en rajoute : "après son séjour au Touquet les 27 et 28 juillet dernier, Brigitte aurait cessé d'adresser la parole à Emmanuel pendant un mois". Et le mag pose cette question: "le couple présidentiel serait-il au bord de la rupture?" avant de faire retomber la tension, car d'après un de leurs proches, "les disputes sont leur mode de communication. Ils se parlent parfois vivement et il arrive que ça clashe, parce qu'ils ont deux caractères forts". Et pour conclure sur une note optimiste, l'article se termine par cette phrase définitive à propos du couple présidentiel: "Unis pour le meilleur et pour le pire".

Lily-Rose et Timothée in love

Pour les deux jeunes acteurs et déjà stars, la romance se confirme. Voici parle de "divine idylle entre Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet". Ils ne se quittent plus... Immédiatement séduite par la personnalité du comédien de 22 ans (rencontré sur le tournage de The King), "aussi lumineux et positif que Ash (le mannequin avec qui elle a rompu après être restée deux ans et demi avec lui), elle a surtout senti qu'une complicité évidente l'unissait à Timothée. Acteur comme elle, franco-américain comme elle, placé lui aussi très jeune sous le feu des projecteurs, il la comprend comme personne", écrit Voici qui signale que Lily-Rose cherche un appartement à New-York "pour se rapprocher de son homme. Reste à espérer que Timothée soit à la hauteur", prévient cependant le mag qui nous rappelle qu'il a été en couple avec Lourdes Leon, la fille de Madona. Il avait alors été surpris en train de la tromper avec une camarade de classe. Il avait alors 18 ans....

Le mariage d'Eugénie, le bébé de Meghan

Les photos étaient trop belles pour que nos magazines fassent l'impasse sur le mariage d'Eugénie d'York avec Jack Brooksbank, un self made man. Gala, Point de Vue, Paris Match consacrent encore des reportages à ce évènement royal, non seulement marqué par la beauté de la mariée, mais aussi par le retour en grâce (du moins pour la façade) de Sarah Ferguson, mère de la mariée, et la présence du Prince Philip qui déteste son ex-belle fille. D'après Point de Vue, "la veille du mariage, le prince Philippe a fait savoir qu'il déciderait le matin même s'il se sentait d'attaque. A 10h50, sa Bentley royale apparaît, en route vers la chapelle Saint-Georges avec à son bord, la souveraine et son époux, bon pied, bon œil, sous les applaudissements de la foule qui s'est finalement massée sur le parcours". Tout le monde a fait bonne figure. Camilla, qui ne peut pas voir Sarah en peinture (et réciproquement), était opportunément absente, en visite officielle en Ecosse. Les enfants d'honneur étaient craquants. Et le duc et la duchesse de Sussex ont eu l'élégance de garder secrète l'annonce de la grossesse de Meghan jusqu'au lundi suivant afin de ne pas voler leur moment aux jeunes mariés. Il y avait eu des signes avant-coureurs, relèvent tous les mags, intrigués par les rondeurs de la duchesse et l'ampleur du manteau ample qu'elle portait au mariage. La nouvelle réjouit la presse people et transporte parait-il, les Britanniques de joie. Enfin, presque tous. Paris-Match écrit : " Au sein du clan la joie domine et quelques rancœurs persistent. Ainsi l'élégante Fergie qui tweete des portraits de sa personne et des "Bienvenue dans la famille" à son gendre Jack, sans féliciter le couple comme si la nouvelle n'existait pas. Les York (Andrew) et les Galles (Charles), une histoire compliquée. Andrew, le supposé favori de la souveraine et le prince Charles se sont toujours chicanés : ils ne se comprennent pas, se méprisent entre deux morceaux de pudding". Histoire de remettre un peu de piment, Gala rappelle les circonstances qui ont valu à Fergie d'être virée de la famille royale. C'était il y a si longtemps en 1992 : "alors qu'elle est en vacances à Balmoral, le Daily Mirror publie des photos de la duchesse seins nus se faisant sucer les orteils par le riche homme d'affaire texan John Bryan. "On peut dire que ça a jeté un froid dans le sur le porridge", écrit Fergie dans ses Mémoires. Elle est convoquée immédiatement au salon de la reine et comprend que son arrêt de mort a sonné. Sa Majesté est furieuse et le dit clairement." Il lui a tout de même fallu 3 jours pour quitter Balmoral et la famille royale...