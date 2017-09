Vanessa Demouy Philippe Lellouche, ça s'en va, Brad Pitt Angelina Jolie, ça revient; Patrick Dupont amoureux fou d'une femme; Brigitte Macron super cop's avec la Grande-duchesse de Luxembourg; Liane Foly, la fin du burn-out; Alexandra Lamy, the body

Paris Match et Point de Vue lui consacrent leur couverture : la duchesse de Cambridge, qui attend son troisième enfant, est dans tous les magazines people. "A l'ombre de Diana", titre Match en pages intérieures. L'hebdo mêle l'annonce à la commémoration du vingtième anniversaire du décès de "la princesse des coeurs". Tout a-t-il dit et écrit à son propos ? Eh bien non ! Voici qu'un confident pratiquement inconnu jusqu'alors fait son apparition : il s'agit de Richard Kay, un journaliste du Daily Mail devenu l'ami de Diana, et "leur amitié survivait à la pression des média, insoutenable aux yeux de la princesse".

Ils se téléphonaient souvent et justement le jour de sa mort, elle l'avait appelé de Paris. Leur conversation avait duré une quarantaine de minutes. Dans ce témoignage inédit, on apprend qu'un de ses proches amis (de la princesse), l'avait assuré (à lui le journaliste), "qu'elle n'aurait pas passé le reste de sa vie avec Dodi car", selon lui, "il aurait fini par l'ennuyer. Il ne pouvait pas lui offrir la stimulation intellectuelle dont elle avait besoin". Et alors que Richard Kay lui demandait un jour si elle avait envie de se remarier, Diana lui aurait répondu : "Comme de me pendre! "... Plus sérieusement, avec l'arrivée d'un troisième héritier, Harry passe de la cinquième à la sixième place dans l'ordre de succession et sera "éjecté du top five des héritiers au trône", et donc plus libre de faire qui lui plait (cf.l'interview de Meghan Markle à Vanity Fair). Pour évoquer la grossesse de Kate, les magazines people dramatisent (Public : "la grossesse de tous les dangers" ; Voici : "une grossesse sous haute surveillance"). Les deux mags la plaignent en rappelant que "Kate souffre d'hyperémèse gravidique, une forme sévère de nausées". Pas de compassion en revanche de la part de Closer qui vient d'écoper d'une grosse amende pour avoir montré la Duchesse de Cambridge (en vacances en France) seins nus il y a deux ans : "William ne peut rien lui refuser", titre le journal, laissant entendre que c'est Kate qui a voulu ce troisième bébé, car "William optait plutôt pour un schéma plus restreint de deux enfants"...

Brigitte Macron chez la Grande-Duchesse

L'information vous avait peut être échappé, mais pas au magazine Point de Vue : Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont effectué une visite au Luxembourg à la fin août ; déplacement de travail pour le président qui a rencontré le Premier ministre du Grand Duché ainsi que le Premier ministre de Belgique…Visite de représentation pour Brigitte Macron qui a été reçue par la Grande duchesse Maria Thérésa. Elle était revenue exprès de vacances de Bormes-les-Mimosa avec son époux le Grand duc pour accueillir le couple présidentiel français. La Grande duchesse, accompagnée du mari du Premier Ministre Luxembourgeois a fait les honneurs de son pays à Brigitte Macron et à la compagne du Premier ministre Belge, avec notamment la visite du centre culturel de Neumünster et le Musée d'Art contemporain. L'occasion pour le natif du Grand duché qu'est Stéphane Bern (ami du couple Macron), de souligner que Brigitte Macron est "une femme curieuse de tout et de tous ; on sent qu'elle a été enseignante, car elle a cette appétence intellectuelle doublée d'un grand sens du partage", et qu' "elle a beaucoup aimé le Luxembourg...".Point de Vue qui a suivi le déplacement, précise que la première dame française est "en retrait mais appliquée et à l'écoute".