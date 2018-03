The Voice : Zazie amoureuse d'un candidat; Sharon S., Albert de M., Brigitte M. : le poids des mots, le choc des photos, l'amour des jeunot(e)s; Amber Heard après Johnny Depp et Elon Musk, Sean Penn; Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam mariage à l’été ?

La mort de Johnny Hallyday et son héritage continuent de faire la Une des hebdos cette semaine : c'est le cas de Paris Match (14 pages), Closer, Voici, Public, France Dimanche, et un petit coin de la Une de Gala, sans oublier les hebdos TV comme Télé Poche, et Télé Star. Ceci alors que, comme on le sait, jeudi, le tribunal de Nanterre a reporté au 30 mars, à leur demande, l'assignation en référé de Laura Smet et David Hallyday. Le feuilleton ne fait donc que commencer.

Zazie in love

Ils ont 15 ans de différence, Ils se sont rencontrés il y a 3 ans et sont maintenant en couple, Zazie et son candidat dans The Voice ! Gilhem Valayé a 38 ans.

En 2015, lors des auditions à l'aveugle du télé-crochet, il avait interprété "La nuit je mens" d’Alain Bashung sur TF1 rappelle Public. Ceci, après des relations plus ou moins longues avec les musiciens Pascal Obipso, Fabien Cahen et Philippe Paradis.

L'héritage de Johnny

"Ces mails qui expliquent tout" Closer fait sa Une et 4 pages sur la guerre entre Laeticia et Nathalie Baye "Exclu la vérité sur leur relation". En fait, elles ne se seraient pas toujours détestées : " « La semaine dernière, Nathalie Baye déclarait la guerre à Laeticia et son clan. Mais des messages que les deux femmes se sont envoyées, plusieurs années durant, montrent qu’elles ont ét éliées par une grande complicité et une inquiétude partagée pour Laura Smet ». Des messages "échangés entre mars 2012 et novembre 2014".

Public semble prendre position pour Laeticia "Prête à tout pour ses filles !" puis "Face aux menaces, elle a mis Jade et Joy à l'abri du besoin." En pages intérieures Public s'interroge "Et sis celle qui passe pour une vile manipulatrice n'était qu'un fusible, une victime collatérale des décisions du rockeur ?" et "Elle se tient informée des derniers rebondissements - pour ne pas dire des coups de griffe - dont elle est systématiquement la cible."

"Les dessous d'une union sacrée" Gala a choisi de s'intéresser, sur cinq pages, aux relations entre Nathalie Baye et Sylvie Vartan "Mères courage" solidaires.

Côté finances tout va bien : selon Public "La villa Jade, à Saint-Barthélémy, dans laquelle Laeticia ne passe que deux mois par an, est louée le reste du temps. Une rente d'une centaine de milliers d'euros par mois." Selon Noémie Houchet-Tran, avocate en "Droit International de la Famille" estime que "Leaticia a tout pouvoir pour faire ce qu'elle veut".

Voici fait sa Une avec une photo de David et Laura "Ils iront jusqu'au bout !". En pages intérieures, on voit, entre autres, Catherine Deneuve et Laura qui s'étreignent. Un peu plus loin, Voici raconte, avec acidité, comment la grand-mère de Laeticia "Mamie Rock est devenue Mamie Business" et dirige les sociétés de Johnny.

La Une de Télé Poche montre Laeticia Hallyday et Laura Smet côte à côte, et titre "Un si grand gâchis". A l'opposé, Télé Star affiche Nathalie Baye et Laura Smet.

Le dernier dîner entre amis de Johnny

"L'émouvant dernier dîner du jeudi" titre Paris Match qui consacre 6 pages à ce repas entre amis : "Tout l'après-midi, sur Twitter, une rumeur l'a dit mort. Il fait un temps de chien à Marnes-la-Coquette, ce jeudi 30 novembre 2017 «Johnny Hallyday va bien, il est chez lui et se repose»". L'AFP avait même publié un démenti : " les rumeurs sont totalement fausses", citant "un proche de la star de 74 ans, qui lutte contre un cancer des poumons, démentant les nombreuses allégations sur sa mort sur les réseaux sociaux".

Le bébé de Jennifer (encore)

C'était "l'Exclu" de Closer la semaine dernière : Jennifer attend son troisième enfant. Public revient sur cette nouvelle en Une et en page intérieure et cite l'annonce faite sur Intagram par cette chanteuse âgée de 35 ans. Du positif après une année 2017 délicate qui a vu "la mort de son oncle Jean-Luc Codaccioni décédé après un règlement de comptes sanglant à Bastia."

Benchetritt contre Cantat

"Vanessa Paradis Son mec veut la peau de Cantat !" Public revient sur les déclarations de Samuel Benchetrit (qui a vécu avec l'actrice pendant huit ans) : "C'est un lâche, c'est un faible ... Il le démontre tout le temps. Ce type a tué de ses mains la mère de mon fils, il a tué la mère des frères de mon fils, il a enlevé une femme libre et extraordinaire à ses parents et aux gens qui l'aimaient et dont je fais partie". Et Benchetritt a ajouté "Il faut pas que je le croise, parce qu'il va se passer un truc, entre mecs".

Mariage pour Vanessa ?

"Vanessa Paradis L'Amoureuse" titre la Une de Gala, mais à l'intérieur les fans de la vedette seront sans doute sur leur faim : deux pages de texte, une page avec une grande photo pour nous dire que les deux tourtereaux parleraient de se marier, peut-être en juillet sur l'île de Ré.

Meghan Markle et Kate

Public revient, par ailleurs (2 pages), comme Closer (1 photo) et Gala sur les indiscrétions du tabloïd anglais Daily Mail : la protestante Meghan Markle a été baptisée, elle est devenue anglicane, dans le plus grand secret dans la soirée du mardi 6 mars par l’archevêque de Canterbury. La cérémonie aurait duré 45 minutes.

Dans Gala une photo de Kate, la duchesse de Cambridge qui est enceinte. Inaugurant les nouveaux locaux d'une association, elle avait revêtu une robe "signée de la marque française Séraphine" souligne Gala avec une grande photo. Le même magazine parle de "l'effet Meghan Markle" : "La marque de jean confi¬den¬tielle Hiut Denim a doublé ses ventes depuis que la fiancée du prince Harry a porté un de leurs modèles en janvier 2018… et a déjà des commandes pour les trois mois" qui viennent

Sharon Stone heureuse

Sharon Stone a fêté ses 60 ans sur une sublime plage de Miami avec son nouveau compagnon, Angelo Boffa, un italien de 41 ans, riche entrepreneur, et père d’un petit garçon (une page dans Paris Match, même photo dans Closer (avec d'autres images) même photo plus petite dans Public. Et deux photos dans Voici.

Brigitte "atout charme" de Macron

Deux pages + 5 photos dans Closer, quatre pages dans Point de Vue, huit pages dans Paris Match, le voyage de Brigitte Macron en Inde, aux côtés du président ne passe pas inaperçu. Sujet plus sérieux, mais traitement plus fun : on sourit en voyant Emmanuel Macron en tenue de gladiateur dans le photomontage qui fait la Une de VSD avec en titre "Les XII travaux d'Hercule Macron" face aux syndicats de la SNCF etc..

60 ans pour Albert de Monaco

"Le chef de l'État Monégasque se confie pour la première fois dans une série d’entretiens exceptionnels, réunis dans le livre Albert II de Monaco, l’homme et le prince, publié chez Fayard à l’occasion de son soixantième anniversaire" le 14 mars. Le prince est à la Une de Point de Vue.

Le ton est plus familier dans Voici qui titre "Sacré Bébert !" avec une série de photos plus ou moins ironiques sur deux pages.

Pamela défend son fils

Sur son site internet, Pamela Anderson a pris la défense de son fils ainé, Brandon, accusé d'agression par son père, Tommy Lee remarque Closer. Voici rappelle qu'elle est installée en France aux côtés de footballeur favori, Adil Rami. En tout cas le message de soutien est clair : "J'ai confiance en Brandon. Tommy est un alcoolique qui n'a jamais assumé ses comportements abusifs."

Hubert de Givenchy et Hepburn

Six pages sur la carrière du couturier Hubert de Givenchy (célèbre, entre autres, pour avoir habillé l'actrice américaine Audrey Hepburn) dans Paris Match dont la journaliste raconte sa dernière rencontre avec ce créateur : "La dernière fois que l’on s’était rencontrés, c’était chez lui, dans son hôtel particulier du VIIe arrondissement. Une fois franchies la cour intérieure puis la lourde porte où il vous accueillait en personne – Dieu qu’il était grand ! 2 mètres –, c’étaient ses deux labradors qui vous célèbraient, leurs aboiements aussi puissants que leurs grosses pattes. Dans le vaste salon aux tissus baroques, meublé XVIIIe, brûlait un feu de cheminée. La petite table ronde était dressée près de la fenêtre donnant sur les jardins. Nappe damassée jusqu’au sol, argenterie, porcelaine, le reflet du soleil sur les verres en cristal…Au déjeuner, Hubert de Givenchy, soucieux de sa ligne, s’efforçait de noyer son vermouth apéritif dans le soda. Mais, fin jouisseur, il ne concevait pas un repas sans un doigt de grand cru."