Saint-Barth : Laeticia Hallyday en bande pour Noël ; Alessandra Sublet en bikini pour son mari ; Eva Longoria enceinte à 42 ans ; Kev Adams Iris Mittenaere : qui a largué qui?; Miss France: le jules, la jumelle&le papa fâché; Angelina et Loung : true love

Entre la nouvelle Miss France Maëva Coucke et l’ex miss Univers nouvellement célibataire, vos mags ne savent plus où donner de la tête cette semaine. Ils nous donnent tous ses nouvelles de Laeticia Hallyday qui « pleure tous les jours, mais jamais devant les filles » (Closer), et nous annoncent la grossesse d’Eva Longoria. Cette fois c’est vrai …A 42 ans l’ex « Desperate Housewife », épouse à la ville de José Antonio Baston, lui-même déjà père de trois grands enfants, attend son premier bébé. Et comme elle est enceinte de quatre mois, on sait que ce sera un garçon.

Pas avare de détails, Public explique que l’actrice « a eu besoin d’un petit coup de pouce », autrement dit qu’elle a dû subir des traitements hormonaux, et qu’elle a eu recours à une fécondation in vitro pour tomber enceinte.

Miss France, une battante

« Fausse rousse mais vraie battante », écrit Gala à propos de Maëva Coucke, la nouvelle Miss France qui, contrairement à la tradition, n’a pas fondu en larmes au moment de son sacre à Chateauroux. « Pas d’effet surprise joué » insiste le mag qui relève que notre nouvelle Reine « a impressionné 7,4millions de téléspectateurs par son assurance et son aplomb. Comme une évidence ». Une vraie pro qui a atteint son objectif, en fait, puisque « toute petite, elle n’a jamais manqué une élection de Miss France, » si l’on en croit sa maman. Et Maëva n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin : elle mise le concours suivant, Miss Monde ou Miss Univers. Elle a une conception bien arrêtée de la fonction de Miss, puisque d’après elle, on peut être « miss et féministe » …Maeva est aussi une fille qui a les pieds sur terre : contrairement à sa sœur jumelle qui est mannequin et ne s’est apparemment pas attardée sur les bancs de l’école, elle a commencé par privilégier ses études. Après un BTS en commerce International, elle s’était inscrite en licence de droit à Lille à la rentrée, mais elle n’est pas prête de retourner sur les bancs de la fac de sitôt. Coté perso, Gala, comme les autres people magazines, note que la couleur naturelle de sa chevelure est blond vénitien avec des reflets roux. Miss France qui a accordé plusieurs interviews, précise que ses parents sont divorcés et qu’elle n’a plus de contact avec son père depuis des années … « sa blessure », disent les journaux …Et pourtant le soir de l’élection, il était présent dans la salle. Maeva ignorait qu’il serait là et le papa s’est fait discret. On n’en saura guère plus. La discrétion est également de mise pour le petit ami de la Belle, dont on ne saura rien .Public parle de la « malédiction qui pèse sur les Miss France en couple. Elles n’arrivent jamais à garder leur amoureux… » Maëva se montre optimiste : « j’espère vous revoir et vous dire que je suis restée avec mon copain; ça fait trois ans que nous sommes ensemble ».