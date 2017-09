Brigitte Macron, encore des secrets; Jenifer, la demande en mariage; Gad Elmaleh & Virgilia, grand amour à la belge; Pamela Anderson & Adil Rami, love à l'OM; M. Pokora & Christina Millian : amour, sexe et/ou marketing (à vous de voir)

Jenifer, on n'y échappe pas. Cette fois, selon la Une de Public : "Ambroise l'a demandée en mariage". Cela se se serait passé la semaine dernière "au coucher de soleil, sur le sable immaculé d'une petite crique corse".

Brigitte protège le Président : "Photos exclu" annonce Closer avec une grande photo de Macron assis face à un ordinateur portable et à ses dossiers sous l'oeil de Brigitte, debout, la main sur son épaule.

On retrouve la même photo en double page intérieure. Une image prise à Biarritz "en aout dernier avant la campagne". Une photo de l'an dernier ? Une autre image montre les deux tourtereaux avec Nemo, le chien qu'ils ont adopté à la SPA : "C'est lui qui a choisi Nemo ... mais c'est elle qui a tout préparé".

Comme l'a expliqué la présidente du refuge de Tulle, en Corrèze : "le couple présidentiel s'est rendu au refuge d'Hermeray et c'est là qu'il a découvert Nemo. Il y a eu un coup de cœur réciproque lors de cette visite privée. Le feeling entre Nemo et Monsieur Macron est de suite passé, si bien qu'ils ont rapidement joué ensemble."

Autre angle dans Gala qui dévoile "les secrets de son relooking" et pourrait redire ce que le magazine écrivait en avril dernier : "A 63 ans, Brigitte Macron affiche une forme olym­pique et une vraie silhouette de star : un carré blond cali­for­nien doublé d'une petite frange, un regard bleu rock ourlé de noir, un teint enso­leillé, une taille de guêpe et des jambes inter­mi­nables dignes de Julia Roberts."

Gala souligne la minceur de l'épouse du Président : "Sa silhouette ultra mince intrigue. Brigitte Macron surveille certes son alimen­ta­tion et s’as­treint à une heure de vélo d’ap­par­te­ment chaque jour, mais elle a toujours eu une allure de sylphide, comme en témoignent ses anciens élèves à travers les époques. Marie-Albine Serre, psycho-nutri­tion­niste, assure qu’ « il faut diffé­ren­cier la maigreur consti­tu­tion­nelle et la démarche active pour main­te­nir un poids bas ». Elle pointe toute­fois le fait que la maigreur est un symbole de puis­sance dans la mesure où elle impose souvent une disci­pline de fer. « Pour une femme de pouvoir, ajoute la spécia­liste, rester mince c’est aussi pouvoir s’ha­biller avec des robes dessi­nées par des grands coutu­riers et atti­rer les flashs des photo­graphes »."

Elmaleh et Virgilia

A la Une de Voici, Gad Elma­leh "ne quitte plus Virgilia" une Belge de 29 ans "fan de skate-board et d'art contemporain." Soyons prudents, car en octobre 2016, l'hebdo nous avait déja annoncé le nom d'une autre élue : "Scoop Voici – Gad Elma­leh a retrouvé l’amour ! l’hu­mo­riste est tombé sous le charme d’Elisa, un sublime mannequin de 26 ans". Entre la promo et les répé­ti­tions de son nouveau spec­tacle, l’hu­mo­riste savoure des moments privi­lé­giés à Paris avec celle qui a prêté son image à une campagne pour la linge­rie Aubade".

M.Pokora et Christina

Matt Pokora et sa copine Christina Milian n'arrêtent plus d'afficher leur amour. On les voit ensemble à l'arrière d'un yacht (à St Tropez semble-t-il) dans un coin de la Une de Closer (deux pages de photos), plus une photo dans Voici. Selon Closer "on parle du couple jusqu'aux Etats-Unis. Pour Gala, c'est une" divine idylle". Mais pour un coin de la Une de Public "Avec Christina, c'est une belle histoire de sexe !" et il y a une dizaine de photos à l'intérieur, elles aussi à l'arrière du même yacht.

Adieu Mireille Darc

"Elle fut la plus femme des femmes dans un monde de machos. La blonde qui toute sa vie vengea les blondes par son intelligence, sa finesse d’esprit et son sens de l’autodérision. Mireille Darc a quitté le monde mais le monde n’est pas près d’oublier Mireille Darc, incarnation d’une élégance piquante, si française, si désuète et pourtant appelée à entrer dans l’éternité avec ce dos nu, dessiné par Guy Laroche, qui avait marqué nos esprits dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, au début des années soixante-dix." écrit VSD qui a mis Mireille Darc et Alain Delon en Une, avec une douzaine de pages de photos à l'intérieur. Point de vue a mis en Une "1938-2017 Le dernier sourire de Mireille Darc" dont la messe d'enterrement a été célébrée vendredi en l'église St Sulpice, à Paris. Voir aussi la Une de Paris Match, sans doute la plus gaie.

Ben Affleck et l'alcool

Depuis qu’il est en couple avec Lindsay Shookus (37 ans) une productrice de télévision américaine, l’acteur Ben Affleck (45 ans) a renoué avec ses vieux démons signale Voici dans un coin de sa Une.

Claudia impeccable

"Super­man­nequin dans les années 90, Clau­dia Schif­fer est certes moins solli­ci­tée mais elle est loin d’avoir perdu son petit quelque chose en plus. Regar­dez comment elle a (peu) changé au cours des années." écrivait Voici fin août 2016. En cette rentrée, Claudia a un an de plus, soit 47 ans, mais elle est "toujours au sommet de sa forme" écrit Voici, qui se répète un peu, avec une série de photos sur un bateau près de Capri. Même sujet dans Closer, avec une photo différente et une identique. On verra l'année prochaine si elle maintient au top de sa forme.